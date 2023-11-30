Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 1 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2

Ölümlü Dünya 2'de, kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır. Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Serhan, karnı burnunda Begüm’ü yeni hayat tarzlarına alıştırmakta zorlanırken Serbest, hayatında bir kadının eksikliğini fark etmiştir. Gazanfer ise, maskesi düşen ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır. Zafer’in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak yer alıyor.