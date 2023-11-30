Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 1 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da komedi, dram, animasyon ve fantastik türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 1 Aralık Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.
Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya, üçü yerli, 6 film vizyona girecek.
AŞK FİLMİ
Deniz Denizciler'in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu'nun oynadığı "Aşk Filmi", modellik yapan, çevresinde popüler, gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadının hayatını işliyor.
KARA CUMA
Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor.
Bir seri katilin küçük bir kasabaya gelişini aktaran filmde, kötü şöhretli gizemli katil, Şükran Günü'nün ortaya çıktığı Massachusetts'te terör estirmeye başlar.
ÖLÜMLÜ DÜNYA 2
Ölümlü Dünya 2'de, kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır. Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Serhan, karnı burnunda Begüm’ü yeni hayat tarzlarına alıştırmakta zorlanırken Serbest, hayatında bir kadının eksikliğini fark etmiştir. Gazanfer ise, maskesi düşen ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır. Zafer’in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.
Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak yer alıyor.
KÖTÜLÜK DİYE BİR ŞEY YOK
Ataları kuşaklar boyu doğanın düzeni ve döngüleriyle uyum ve sükûnet içinde yaşamlarını sürdüren Takumi, evlerine yakın bir arazide bir “glamping” tesisinin kurulacağını öğrenir. Yakındaki kentten bunalanların kaçacakları bir yer olarak sunulsa da bu mekânın hem kasabanın su kaynaklarını etkileyeceği hem de bölgenin ekolojik dengesini bozacağı ortaya çıkar.
Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Japon yapımı filmin başrollerinde Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ve Ryuji Kosaka oynuyor.
DİLEK
Chris Buck ve Fawn Veerasunthorn'un yönettiği animasyon film "Dilek", içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor.
NASREDDİN HOCA 2: DİNAZORLAR ÇAĞI
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı", Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde bir grup çocuğun, arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor.
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