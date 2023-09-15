Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 15 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 15 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
AFTER: HER ŞEY
After serisinin beşinci ve son bölümünde Hardin'i hayatına devam etme konusunda zorlanırken buluruz. Kitabını yazma motivasyonu bulamayan ve Tessa ile yaşadığı ayrılığın kalp kırıklığını yaşayan Hardin, geçmişte yanlış yaptığı bir kadını aramak ve kendini bulmak için Portekiz'e gider. Tessa'yı geri kazanmayı umarak çıktığı bu yolculukta, önce kendisinin değişmesi gerektiğini fark edecektir.
GÜVENLİ BİR YER
Akıl sağlığı sorunlarının aile bağlarını nasıl etkilediğine dair hassas bir keşif niteliği taşıyan Güvenli Bir Yer, samimi, gerilimli, yürek burkan bir film; yönetmen Lerotić’in kendi hayatından esinlendiği otobiyografik bir aile dramı. Damir’in ailesinin hayatı birden ve kökten değişir, çünkü Damir intihar girişiminde bulunmuştur. Annesiyle kardeşi 24 saat boyunca onu hem kendisinden hem de düşmanca buldukları sistemden korumaya çalışacaktır. En İyi Uluslararası Film dalında Hırvatistan’ın Oscar adayı olan Güvenli Bir Yer senaryosunu yazıp hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen ve Saraybosna Film Festivali’nde hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Oyuncu Ödülleri’ni kazanan Juraj Lerotić’in ilk filmi.
METRUK
Film, dünya dışı varlıkları araştıran Ali'nin kaybolması sonrası onu arayışa giren Meryem'in hikâyesini anlatıyor. Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ünlü bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk uzaylı varlıklarla iletişim kurmak istemekte ve aynı zamanda uzaylı fenomenleri ile ilgili kitabını yazmaktadır. Bu tehlikeli merak Ali'nin dramatik sonunu hazırlar.
MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ
Aynı isimli animasyon dizinin film uyarlaması, güçlü süper kahramanlar Uğur Böceği ile Kara Kedi'ye dönüşen ve Işıklar Şehri'ni Atmaca Güve olarak bilinen tehlikeli bir süper kötüden korumak için güçlerini birleştiren Parisli gençler Marinette Dupain-Cheng ve Adrien Agreste'in başlangıç hikâyesine odaklanıyor.
VESNAN
Yasemin ve Enginin mutlu evlilikleri Engin’in gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ile kâbusa döner. Engin’in erkek kardeşi Umut, Yasemin’in abisi Baran ve Umut’un karısı Pelin’in tüm aramalarına rağmen Enginden üç ay kadar haber alınamayınca bazı söylentilere dikkate alarak metafizik tarafı güçlü olan Fatma teyze ile irtibata geçerler, Fatma teyze Engin’e genç bir kız tarafından çok güçlü bir büyü yapıldığını ve onun artık cinlerin kontrolünde olduğunu söyler.
TAVURİ
Tavuri filmi, hayatının yarısını hapisanede geçiren şeytan lakaplı Mustafa Serttaç karakteri aracılığıyla suç, suça bağımlılık, toplum ve özgürlük temalarını sorgulamaktadır. İlkokulu bitirmemiş olan Mustafa Serttaş Kıbrıs’ta yoksul ve parçalanmış bir ailede yetişmiş ve çocukluğundan itibaren hırsızlığa başlamıştır. Zamanla bu alışkanlığı bir tutkuya dönüşmüştür. Filmin yönetmeni Derviş Zaim Mustafa Serttaş’ı sekiz yaşından beri tanımaktadır. Bu çalışmada Serttaş’ın hayatının son beş yılını filme almayı başarmış, çekimlerin bir kısmı Serttaş hapiste iken gerçekleştirilmiştir. Filmin başında yönetmen eski arkadaşını hapisanede ziyarete gelir, bu sayede seyirci olarak yönetmenin kafasında bazı sorular yer aldığını öğreniriz: Tavuri hapisaneden çıktıktan sonra yeni bir hayat başlatmayı başarabilecek midir, yoksa yavaşça kendi sonunu mu hazırlayacaktır? Ülkenin en büyük dolandırıcısı olmasına rağmen ona yönelik bir merhamet geliştirmek mümkün müdür?
TERROCTTA KRALLIĞI
Jade ve kahraman savaşçı Magnus'un, Qin hanedanına karşı güçlerini birleştirmeleri ve bu esnada birbirlerine aşık olmalarını anlatıyor.
VENEDİK'TE CİNAYET
Emekli olan ve dünyanın en göz alıcı şehirlerinden Venedik’e giden Poirot, istemese de çürümüş ve hayaletlerle dolu bir şatoda düzenlenen bir spiritüel seansı ziyaret eder. Misafirlerden birinin öldürülmesi sonucu Poirot kendini gölgeler ve sırlarla dolu karanlık bir dünyanın içinde bulur.
SİLÜET: BİR YILBAŞI KABUSU
Bir Yılbaşı gecesi eğlencesi için toplanan genç arkadaşları, gecenin ilerleyen saatlerinde kötü bir sürpriz beklemektedir. Gerçek bir kâbusun ardından, Silüet bir daha asla peşlerini bırakmayacaktır.
MAYMUN KRAL GERİ DÖNDÜ
Çok çok uzun zaman önce, Doğu topraklarında şeytanlar kol gezmişti. Önceki yaşamında Buddha Rulai'nin ikinci çırağı olan Usta Tang, Batı'daki Leiyin Tapınağı'na Doğu topraklarını arındırmak için kutsal yazılar getirmeye yemin eder.
LANETLİ MİRAS: YANLIŞ ADRES
Geçmişine ait bir gerçeği öğrenen Asiye, yüzleşmeye cesaret edemediği ve orada karşısına çıkacaklardan korktuğu için profesyonel paranormal araştırma ekibi Ozan ve Taner den yardım ister. Eskiden yaşamış olduğu ve günümüzde terk edilmiş olan evi araştırmaları için konumu ve hikayesini paranormal araştırma ekibi ile paylaşır. Hikayenin dikkat çekici olması sebebi ile araştırma ekibi kabul eder. Gidecekleri evde yaşayacakları paranormal olayların yanı sıra geçmişe ait bir gizemi farkında olmadan açığa çıkaracaklar ve Asiye'nin onlardan sakladığı bir sır başlarına büyük dert açacak. Bu korku dolu araştırmanın sonunda yıllar boyu saklı kalan sır ortaya çıkacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- 'Bu dava mahşere kalmaz'
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Madımak Katliamı davası düştü!