Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 15 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...

GÜVENLİ BİR YER

Akıl sağlığı sorunlarının aile bağlarını nasıl etkilediğine dair hassas bir keşif niteliği taşıyan Güvenli Bir Yer, samimi, gerilimli, yürek burkan bir film; yönetmen Lerotić’in kendi hayatından esinlendiği otobiyografik bir aile dramı. Damir’in ailesinin hayatı birden ve kökten değişir, çünkü Damir intihar girişiminde bulunmuştur. Annesiyle kardeşi 24 saat boyunca onu hem kendisinden hem de düşmanca buldukları sistemden korumaya çalışacaktır. En İyi Uluslararası Film dalında Hırvatistan’ın Oscar adayı olan Güvenli Bir Yer senaryosunu yazıp hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen ve Saraybosna Film Festivali’nde hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Oyuncu Ödülleri’ni kazanan Juraj Lerotić’in ilk filmi.