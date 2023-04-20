Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 21 Nisan 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da birbirinden farklı türlerde yerli ve yabancı filmler vizyona girecek. Aksiyondan konsere, dramdan komediye ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
Alem-i Cin 4
Mutlu bir çiftin altüst olan hayatlarını konu edinen film, çocukları olacağını öğrenen çiftin kabuslar görmeye başlaması ve sonrasında başlarından geçen talihsiz olaylar silsilesini anlatıyor. Yerli korkunun yönetmen koltuğunda Burak Çelik yer alıyor.
Coldplay - Music of the Spheres
Grubun Buenos Aires'te on gece üst üste River Plate Stadyumu’nda kapalı gişe verdiği konseri izleyicilerle buluşturan konser filmi, BAFTA ödüllü ve Grammy adayı yönetmen Paul Dugdale tarafından çekilen ve daha önce görülmemiş görüntüler de dâhil olmak üzere remikslenmiş ses ve çarpıcı görseller içeriyor.
İntikam Oyunları
Babasını öldürenlerden intikam almak için harekete geçen genç bir adamın hikayesini konu edinen film, Servet Aksoy yönetmenliğinde vizyona girecek. Henüz çocukken gözleri önünde öldürülen babasının intikamını almak isteyen Ümit, babasını öldürenlerden tek tek intikam almaya başlar. Barış Küçükgüler, Cansu Kanlıkaya ve Mehmet Çepiç'in rol alıyor.
Kötü Ruh: Uyanış
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen filmin yönetmenliğini Lee Cronin üstlendi. Birbirine yabancılaşmış iki kız kardeşin canlanan kötü ruhlara karşı mücadelesini konu ediniyor. Önceki filmlerinin aksine şehirde geçen film, et yiyen kötü ruhların canlanmasıyla kendilerini bir anda büyük bir kabusun içinde bulan kardeşlerin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Tanrının Yarattıkları
Bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanan filmde Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi gibi ünlü isimler rol alıyor. Film, rüzgarlı bir balıkçı köyünde yaşayan bir annenin yaşanan beklenmedik bir olayın ardından, kendi doğru ve yanlış duygusu ile her şeyden çok sevdiği oğlunu korumak arasında kalması ve sonrasında yaşananları konu ediniyor.
Anna Rose Holmer ile Saela Davis'in yönettiği filmin senaryosunu Shane Crowle ile Fodhla Cronin O'Reilly kaleme aldı.
Üçlü Pürüz
Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’lı oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerle buluşacak olan yerli komedinin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Senaryosu "Astigmat Yazı Grubu" tarafından kaleme alınan yapım, evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte bir nikah kıymayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediniyor.
İlgili Haberler
- Kusursuz Dünya filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kusursuz Dünya filminin IMDb puanı kaç?
- Balıkçı Kral filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Balıkçı Kral filminin IMDb puanı kaç?
- Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin IMDb puanı kaç?
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- ABD'den 'Halkbank' kararı