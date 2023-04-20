Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 21 Nisan 2023 vizyona girecek filmler...

Tanrının Yarattıkları

Bir balıkçı köyünde yaşayan anne ve oğlunun hayatına odaklanan filmde Emily Watson, Paul Mescal ve Aisling Franciosi gibi ünlü isimler rol alıyor. Film, rüzgarlı bir balıkçı köyünde yaşayan bir annenin yaşanan beklenmedik bir olayın ardından, kendi doğru ve yanlış duygusu ile her şeyden çok sevdiği oğlunu korumak arasında kalması ve sonrasında yaşananları konu ediniyor.

Anna Rose Holmer ile Saela Davis'in yönettiği filmin senaryosunu Shane Crowle ile Fodhla Cronin O'Reilly kaleme aldı.