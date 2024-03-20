Sevmek Yüzünden, Eflatun, Demir Pençe ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

İKİ YÜZLÜ

Melisa, bir süredir erkek arkadaşı olduğunu ailesine söylediğinde, ailesi onu tanımak ister ve evlerine davet eder. Melisa’nın davetini geri çevirmeyen Sarp, eve gittiğinde davranışları ve zekasıyla kısa sürede ailenin gözüne girmeyi başarır. Ancak Sarp çok geçmeden karakterinin altında gizlediği kişiliğini ortaya çıkarır ve aileye dehşet dolu anlar yaşatmaya başlar. Kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan ailenin kurtulması için bir mucize gerekmektedir. O mucize de hasta olduğu için üst kattaki yatağında bulunan Toprak olur. Toprak, ailesini bu kabusta kurtarmayı başabilecek midir?