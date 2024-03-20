Sevmek Yüzünden, Eflatun, Demir Pençe ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 22 Mart Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
ÖLÜMCÜL SIR
CIA'e yapılan şantajlar kontrol edilemez bir hale gelince, teşkilatın en iyi ajanı Vail (Aaron Eckhart) emekliliğini bir kenara bırakıp mecburen işinin başına döner. Ancak olaylar sıra dışı bir hal alınca, uluslararası bir komployla karşı karşıya oldukları ortaya çıkar. Vail ekibiyle birlikte olayları çözmeye çalışırken, hayatta kalma mücadelesi verecek ve geçmişten gelen sırlar da çözülmeye başlayacaktır.
İKİ YÜZLÜ
Melisa, bir süredir erkek arkadaşı olduğunu ailesine söylediğinde, ailesi onu tanımak ister ve evlerine davet eder. Melisa’nın davetini geri çevirmeyen Sarp, eve gittiğinde davranışları ve zekasıyla kısa sürede ailenin gözüne girmeyi başarır. Ancak Sarp çok geçmeden karakterinin altında gizlediği kişiliğini ortaya çıkarır ve aileye dehşet dolu anlar yaşatmaya başlar. Kendilerini büyük bir kabusun içerisinde bulan ailenin kurtulması için bir mucize gerekmektedir. O mucize de hasta olduğu için üst kattaki yatağında bulunan Toprak olur. Toprak, ailesini bu kabusta kurtarmayı başabilecek midir?
SIRRINI BİLİYORUM
Hasta olan annesini iyileştirmek için gizemli bir adamla anlaşma yapan Nora’nın sıra dışı hikâyesi.
SEVMEK YÜZÜNDEN
Bir aşk hikayesinin doğuşunun aktarıldığı filmde, beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesi anlatılıyor. Ayça Ayşin Turan, sürekli anlatılan beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan İdil’i canlandırırken, Serhat Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen Ömer’e hayat veriyor.
QUEEN MARY'NİN LANETİ
Film, bir ailenin 1938'de Cadılar Bayramı gecesi yaptığı yolculuğu çevreleyen gizemli ve şiddetli olayları ve günümüzde kötü şöhretli okyanus gemisindeki başka bir aileyle iç içe geçmiş kaderlerini araştırıyor.
DEMİR PENÇE
Kendisi çok başarılı bir güreşçi olan baba Fritz Von Erich, oğullarını da 1 numaraya taşımak için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygulamaktadır. Şampiyon kardeşler sporda zirveye doğru tırmanırken, tüm aile çalkantılı olaylara, büyük güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.
EFLATUN
Beş yaşında görme yetisini yitiren Eflâtun, babasının gözetiminde gölge ve ses oyunlarıyla hayata tutunmasını bilmiştir. Eflâtun, baba mesleği saat tamirciliğine babasından kalan dükkanda devam eder. Sesine âşık olduğu ve tanımadığı bir adamı bekler. Bir gün aradığı sesin sahibi olduğunu düşündüğü adam saat dükkanına gelir.
EVIE
Genç kız Evie, deniz kenarında lanetli bir kolye bulduğunda, onunla bağlantılı kötü varlığın farkına varmaz. Gücü onu ele geçirirken, kendisini ve sevdiklerini ele geçirmek isteyen ölümcül bir su iblisini serbest bırakır.
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