The Zone of Interest, Anyone But You, Hayatla Barış ve daha fazlası... Bu hafta birbirinden farklı filmler vizyona girecek!
Türkiye'deki sinema salonlarında 23 Şubat 2024 tarihinde 7 film izleyici ile buluşacak. Gerilimden drama, komediden animasyona ve korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Erdal ile Ece, Hayatla Barış, İlgi Alanı, Oyuncaklar Firarda, Ritüel, Senden Başka, Süper Köpekler filmleri vizyona girecek.
SENDEN BAŞKA
Senden Başka, birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.
Glen Powell ve Sydney Sweeney başrollü filmin yönetmenliğini Will Gluck üstleniyor.
HAYATLA BARIŞ
Film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampüte Futbol Milli Takımı'nın değil ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor. Filmin oyuncuları arasında Bülent İnal, Nazan Kesal, Taner Ölmez gibi isimler var.
İLGİ ALANI
Auschwitz’in komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig, kampın bitişiğindeki bir ev ve bahçede çocukları ve hizmetkârlarıyla rüya gibi bir hayat kurmuştur. Ölüm kampının duvarlarına bakan muhteşem evleri, tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis’in aynı adlı romanından uyarlanan, edebiyat-sinema buluşmasının parlak bir örneği olan film, kötülüğün ve zulmün sıradanlığını, ailenin günlük hayatında gizlenen detaylarla gözler önüne seriyor.
Jonathan Glazer imzalı filmde Sandra Hüller, Ralph Herforth, Christian Friedel gibi isimler yer alıyor.
ERDAL İLE ECE
Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir. Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan birbirinden komik ve eğlenceli olayları birbirini seven bu ikilinin gözünden ayrı ayrı anlatıyor.
RITÜEL
Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur. Grace artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.
OYUNCAKLAR FİRARDA
Hayalperest kukla Don’un tek isteği bir kez olsun soytarı değil kahraman olmaktır. Arkadaşlarından ayrılarak Central Park’ta yeni macera arayışlarına girdiğinde karşısına rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog çıkar. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakter bir şekilde anlaşmayı başarıp ortadan gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları kurtarabilecekler midir?
SÜPER KÖPEKLER
Süper Köpekler komik ve macera dolu hikayesiyle beyaz perdede… Büyük abi Cino bir bilim insanını gözüne girmeye çalışırken Lisa bir dans yarışmasını kazanmanın peşine düşer, Minik Aliş ise Aleks ve Tima’nın futbol konusundaki anlaşmazlığının önüne geçmek ve onları barıştırmak için barış elçisi olmaya karar verir.
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