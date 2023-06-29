Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 30 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...

GERİ SAYIM

Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı filmde Veysel Demir, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler oyunculuk yapıyor. Senaryosunu ise Çetin Büyükakın kaleme aldı.

Filmin konusu ise Wind'in çocuk yaşlarda babasının yıkımına, sonra da ölümüne neden olan iş insanı Ethem Bey’den intikam almak için yıllar süren çalışması. Wind adıyla internet ortamında hacker olarak var olmayı başarmıştır. Pek çok kişinin korkulu rüyası olmuştur.