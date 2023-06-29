Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 30 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, anime, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 30 Haziran Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Indiana Jones ve Kader Kadranı, Genç Deniz Canavarı Ruby, Şeytan Uykuda, Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır, Hedefteki Adam, Sisu, Geri Sayım, Gizemli Mesaj filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
GERİ SAYIM
Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı filmde Veysel Demir, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler oyunculuk yapıyor. Senaryosunu ise Çetin Büyükakın kaleme aldı.
Filmin konusu ise Wind'in çocuk yaşlarda babasının yıkımına, sonra da ölümüne neden olan iş insanı Ethem Bey’den intikam almak için yıllar süren çalışması. Wind adıyla internet ortamında hacker olarak var olmayı başarmıştır. Pek çok kişinin korkulu rüyası olmuştur.
HEDEFTEKİ ADAM
Soon-rye Yim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hedefteki Adam" filminde Hyun Bin, Hwang Jung-min ve Kang Ki-young rol alıyor.
Filmde, Taliban tarafından kaçırılan ve rehin tutulan Güney Koreli vatandaşları kurtarmak için Afganistan'a giden bir diplomat ile yerel istihbarat ajanı arasındaki müzakere operasyonu sırasında gelişen olaylar anlatılıyor.
GİZEMLİ MESAJ
Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filminin oyuncu kadrosunda Erkan Özmen, Ayşegül Kaygusuz ve Yaprak Tüter gibi isimler yer alıyor.
Filmde ailesini trajik bir kazada kaybeden Elif'in, tek dayanağı olan ablasının gizemli kaybından sonra halüsinasyon görmeye başlamasıyla gelişen olaylar beyaz perdeye aktarılıyor.
GENÇ DENİZ CANAVARI RUBY
Kirk DeMicco'nun yönettiği, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson'un oynadığı "Genç Deniz Canavarı Ruby" animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunacak.
Yapımda, Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor.
SİSU
Yönetmenliğini Jalmari Helander'in yaptığı "Sisu"da Jorma Tommila, Aksel Hennie ve Jack Doolan oynuyor.
Aksiyon filmi, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde hayatta kalmak için mücadele eden eski bir askerin hikayesini anlatıyor.
ŞEYTAN UYKUDA
Nestor Sanchez Sotelo'nun yönettiği "Şeytan Uykuda" filminde Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ve Roberto Romano oyunculuk yapıyor.
Filmde polis memuru Camila, savcı Fatima ve polis dedektifi Angel'ın bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.
INDIANA JONES VE KADER KADRANI
James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor.
Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.
BİR BORU NASIL PATLATILIR
Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm'ın kitabından alan "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" adlı filmin yönetmenliğini Daniel Goldhaber üstleniyor.
Ariela Barer, Kristine Froseth ve Lukas Gage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir grup aktivistin, yaşadıkları bölgeye zarar veren petrol boru hattını imha etme çabasını konu ediniyor.
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