Futurama'nın 8. sezon fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 20:50

Güncelleme: 29.06.2023 - 20:56

Futurama, Fox için Matt Groening tarafından yaratıldı. Groening ve David X Cohen tarafından geliştirilen Futurama bir Emmy Ödülüne sahip. Dizi, ABD'de üretimi iptal edilene kadar 28 Mart 1999'dan 10 Ağustos 2003 tarihine kadar Fox tarafından yayımlandı. Futurama, daha sonra Ocak 2003'ten Aralık 2007'e kadar Cartoon Network tarafından Adult Swim kuşağında yayımlandı.

Yetişkinlere yönelik animasyon dizisi olan Futurama'nın büyük bir aradan sonra gelecek olan 8. sezonunun fragmanı Hulu'nun Youtube kanalı üzerinden animasyon tutkunları ile paylaşıldı.

Yeni sezon 24 Temmuz’da Hulu’da maceralarına başlayacak. Toplamda 10 bölüm sürecek maceranın ülkemizde Disney+ üzerinden gösterilmesi bekleniyor.

On yıl önce ikinci kez sona erdikten sonra, zaman ve uzayın en beklenmedik köşelerinden yeni maceralar, sorunlar ve karakterlerle dolu olan bu komedi, uzak gelecekten gelen bir teslimat ekibini konu alıyor. Yeni sezonda bölümler haftalık olarak yayımlayacak.

FUTURAMA'NIN KARAKTERLERİ

Futurama, aslında Planet Express Dağıtım Şirketi ve gelecek toplumuna uymayan çalışanları etrafında dönen bir işyeri sitcomudur. Bölümler genellikle Fry, Leela ve Bender üçlüsü etrafında geçer, fakat diğer karakterler etrafında geçmesi yaygındır.

FUTURAMA'NIN KONUSU

Dizinin başlangıcı 1999’da Philip J. Fry’ın (Billy West) yanlışlıkla kendisini kriyojenik bir odada bin yıl boyunca dondurmuş bir şekilde bulmasıyla başladı. Uyandığında, tamamen farklı bir dünyada ve tanımadığı bir kültürde yaşadığını fark etti. Ailesini bulmaya çalışırken, bir bilim insanı olan Profesör Farnsworth, kendisinden birkaç on yıl daha yaşlı biriyle karşılaştı. Fry, başka bir yeri olmadığı için Farnsworth için çalışmaya karar vererek gelecekteki yerini bulmaya çalışır.

Fry’ın yolculuğu onu Planet Express’in kaptanı Turanga Leela’ya (Katey Sagal) götürür. Fry hemen ona aşık olur ve çoğu zaman onu etkilemeye çalışır, böylece Leela da aynı şekilde hissedebilir. Başlangıçta Leela romantik bir ilişkiye ilgi duymazken, Fry nazik davranışları ve büyük kalbiyle onu kendisine aşık etmeyi başarır. Bender’ın bile doğrusal zaman kavramının kendisinden daha büyük bir aşk hikâyesinde mutlu çifti birbirinden uzak tutamaz.