Amy Winehouse filmine büyük tepki: 'Bu filmi yapanlar tutuklanmalı!'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:51

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:53

Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Türkiye'de biyografi filmlerine büyük bir eğilim söz konusu. İzleyicilerin, hayran oldukları şarkıcıların, oyuncuların hayatlarından kesitleri beyazperdede izleme merakı yapımcıların bu film türüne ilgi duymasını sağladı.

Son 10 yılda ülkemizde ve dünyada çok sayıda biyografi filmi çekildi. Çoğu, hatırı sayılı bir gişe elde ederek yapımcılarına yüksek miktarda kazanç sağladı. Çoğunun ailesi, mahremiyetlerinin göz ardı edildiğini ileri sürerek yapımcılara dava açarak filmin gösteriminin durdurulmasını talep etti.

"DAHA İYİSİNİ HAKEDİYORDU"

Bu durumun sadece Türkiye'de olmadığı Amy Winehouse'un biyografik filmi 'Back to Black'te gözler önüne serildi. 2011'de hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcının biyografik filmi de tepki çekti. Winehouse'un hayranları, filmin yapımcısına ve başrol oyuncusu Marisa Abela'ya veryansın etti.

Sam Taylon-Johnson'ın yönettiği 'Back to Black'te Amy Winehouse'u canlandıran Marisa Abela, şimşekleri üzerine çekti.

Amy Winehouse'un hayranları, "Bu filmi çekenler tutuklanmalı", "Bir dakika! Bu şarkıcı şimdi Amy Winehouse mu?" ve "Amy Winehouse, daha iyisini hak ediyordu" şeklinde gerek filmin yapımcısını, yönetmeni gerekse Marisa Abela'yı yerden yere vurdu.