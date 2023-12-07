Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

JEANNE DU BARRY

Fransız oyuncu, senarist ve yapımcı Maiwenn'in yönetmenliğini yapıp başrolünü Johnny Depp ile paylaştığı "Jeanne du Barry"de Fransız sinemasından Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Robin Renucci, Pierre Richard, Marianne Basler ve Pascal Greggory de rol aldı.

Jeanne Vaubernier, sınıf atlamaya kararlı işçi sınıfından bir kadındır. Fakir hayatından kurtulmak için çekiciliğini kullanmaktan çekinmez. Sevgilisi Kont du Barry, Jeanne’ın çekiciliğinden faydalanarak zenginleşmiştir. Aynı zaman Richelieu Dükü’nün yardımıyla Jeanne’ı kral ile tanıştırmak için bir toplantı organize eder. Ancak bu tanışma beklentilerin de ötesine geçer; Louis XV ve Jeanne ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne ile hayatı yeniden keşfeder ve onsuz yaşayamayacağına karar verir. Skandal patlar. Kimse sarayda sokaklardan gelen bir kadını istememektedir.