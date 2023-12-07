Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2023 Perşembe, 14:14
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. 

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Jeanne du Barry, Başka Bir Hayatta, Sessiz Gece, Viyana Operası Sahne Arkası, Haile 2: Var mı, Yok mu?! filmleri vizyona girecek. 

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

BAŞKA BİR HAYATTA

ABD ve Güney Kore ortak yapımı "Başka Bir Hayatta", hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşının, yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerini ele alıyor.

Celine Song'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro oynadı.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

SESSİZ GECE

John Woo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Sessiz Gece" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno ve Kid Cudi'nin başrollerini paylaştığı film, yas tutan bir babanın noel zamanı acımasız bir çeteden intikam almaya karar vermesini anlatıyor.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

VİYANA OPERASI SAHNE ARKASI

Stephanus Domanig'in yönettiği belgesel film "Viyana Operası Sahne Arkası" izleyiciyi dünyaca ünlü Viyana Devlet Operası'nın büyülü olaylarının perde arkasına götürmeyi amaçlıyor.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI

Ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminde Burak Sevinç, Hande Soral, Tuvana Türkay, Feride Çetin, Necmi Yapıcı, Merve Kansu ve Levent Tülek rol aldı.

Ali Ayyıldız'ın yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Sezgin Irmak ile Lütfi Albayrak kaleme aldı.

Filmde; zorlu koşullarda süren hayatında, yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan'ın, bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan kendisine yapılan haksızlıklarla yüzleşmesi işleniyor.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

JEANNE DU BARRY

Fransız oyuncu, senarist ve yapımcı Maiwenn'in yönetmenliğini yapıp başrolünü Johnny Depp ile paylaştığı "Jeanne du Barry"de Fransız sinemasından Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Robin Renucci, Pierre Richard, Marianne Basler ve Pascal Greggory de rol aldı.

Jeanne Vaubernier, sınıf atlamaya kararlı işçi sınıfından bir kadındır. Fakir hayatından kurtulmak için çekiciliğini kullanmaktan çekinmez. Sevgilisi Kont du Barry, Jeanne’ın çekiciliğinden faydalanarak zenginleşmiştir. Aynı zaman Richelieu Dükü’nün yardımıyla Jeanne’ı kral ile tanıştırmak için bir toplantı organize eder. Ancak bu tanışma beklentilerin de ötesine geçer; Louis XV ve Jeanne ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne ile hayatı yeniden keşfeder ve onsuz yaşayamayacağına karar verir. Skandal patlar. Kimse sarayda sokaklardan gelen bir kadını istememektedir.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 8 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

HAILE 2: VAR MI YOK MU?!

Alper Mestçi'nin çektiği "Haile 2: Var mı, Yok mu?!" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

Vizyon filmi vizyona girecek filmler yabancı sinema yerli sinema

En Çok Okunan Haberler