Kasım ayında okumanız gereken kitaplar: Sonbahar aylarını okuyarak güzelleştirin
Kasım ayı, kütüphanenizi geliştirecek az bilinen kitapların ayrılması için harika bir zaman dilimi. Ruhunuza dokunacak ve yeni bakış açıları kazandıracak bu 10 kitabı sizler için derledik. İşte, Kasım ayında okumanız gereken kitaplar...
Popüler raflardan uzak olan, ancak güçlü öyküler ve etkileyici anlatımlarla dikkat çeken bu 10 kitap, Kasım ayı listenize alternatif bir zevk katacak. İşte, Kasım ayında okumanız gereken kitaplar...
AHMET ÜMİT - YIRTICI KUŞLAR ZAMANI
Sokaklarda cirit atan uluslararası suç şebekeleri, onlarla fotoğraf çektirmekten utanmayan siyasiler, faili meçhulden faili meşhura evrimleşen cinayetler, ekonomik bozulmanın ve kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı ahlaki çürüme, liyakatsizliğin getirdiği kamusal ve kurumsal çöküş…
MATT HAIG - HAYAT İMKANSIZ
Yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğrenince, Grace bir planı ya da cebinde bir ada rehberi olmadan, aklında sorular ve tek yön uçak biletiyle, kendini İbiza’da buluyor.
SALLY ROONEY - INTERMEZZO
Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır. Hep daha karmaşık, daha zordur. Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.
MURAT AĞIREL - HAVALA
Her geçen gün gelişen teknolojiye rağmen, uluslararası suç örgütleri neden “geleneksel” para aktarma sistemini kullanıyorlar? Tüm dünyayı ilgilendiren “Havala” nedir? Türkiye’de kimler kullanıyor? Gazeteci Murat Ağırel, bu kitapta Türkiye’de son yıllarda giderek daha sık duyduğumuz para transferi sistemi “Havala”yı ve kara paranın nasıl aklandığını masaya yatırıyor.
JAMES CLEAR - ATOMİK ALIŞKANLIKLAR
Hedefleriniz ne olursa olsun, Atomik Alışkanlıklar size her geçen gün %1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın, alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan James Clear’dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğreneceğiz.
ANNIE ERNAUX - GENÇ ADAM
Annie Ernaux yazmıyor; onun kelimelerle yaptığı oyunları, büyülü dünyasına dalıp berrak bir zihinle okuduğunuzda, yaşama nasıl müdanasızca sarıldığını görüyorsunuz. Genç Adam, yazarın 1990’ların sonunda, 50’li yaşlarındayken; kendisinden 30 yaş genç bir erkekle yaşadığı ilişkiyi ve aralarında gelişen bu tutkulu aşka nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Geride bırakılan tüm açmamış tomurcuklar için…
RICHARD MATHESON - BEN, EFSANE
Hızla yayılan bir salgının tüm insanları gece yaşayan kan emici birer yaratığa dönüştürmesi ve dünyada kalan son insanın mücadelesi. Korku, bilim kurguyla harmanlanarak insanlığın batıl inançlarına mikroskopla bakıyor.
ERNEST HEMINGWAY - YAŞLI ADAM VE DENİZ
Yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream'e kapılmış dev bir kılıçbalığıyla yaşadığı müthiş mücadelesini, sade ve güçlü tesiri olan kelimelerle anlatan Hemingway; yenilgiye karşı cesaret, kayba karşı başarı temasını kendine has üslubuyla yeni baştan heykelleştiriyor.
PAUL AUSTER - YALNIZLIĞIN KEŞFİ
Baba-oğul olmak üzerine detaylı bir düşünsel yapıt. Yazar bu ilişkiyi derinden irdelerken yaşam, ölüm, bellek, dil üzerine de düşündürüyor ve öykülemenin ve yazmanın doğasındaki müthiş yalnızlığı keşfetmeye çalışıyor.
ITALO CALVIO - VAROLMAYAN ŞÖVALYE
“Bugün içinde yaşadığımız dünya, hiçbir özelliği olmayan, en küçük bireysellikten bile yoksun bırakılmış bir 'soyut davranışlar toplamı'na dönüşmüş kişilerin dünyası. Günümüzde sorun insanın benliğinin bir bölümünü yitirmesi değil artık, tümünü yitirmesi... Yürüyen ve içi boş bir zırh… Bunun öyküsünü yazmayı denedim ve ortaya Varolmayan Şövalye çıktı" derken yazar, kitabın ve hatta günümüz insanının neye dönüştüğünün özetini sunuyor.
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