Kasım ayında okumanız gereken kitaplar: Sonbahar aylarını okuyarak güzelleştirin

ITALO CALVIO - VAROLMAYAN ŞÖVALYE

“Bugün içinde yaşadığımız dünya, hiçbir özelliği olmayan, en küçük bireysellikten bile yoksun bırakılmış bir 'soyut davranışlar toplamı'na dönüşmüş kişilerin dünyası. Günümüzde sorun insanın benliğinin bir bölümünü yitirmesi değil artık, tümünü yitirmesi... Yürüyen ve içi boş bir zırh… Bunun öyküsünü yazmayı denedim ve ortaya Varolmayan Şövalye çıktı" derken yazar, kitabın ve hatta günümüz insanının neye dönüştüğünün özetini sunuyor.