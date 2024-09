Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:26

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film...

1. Bir Tutam Cennet – A Little Bit of Heaven (2011) – IMDb: 6.2

Genç, güzel ve çılgın bir kadın olan Marley Corbett’in hayatı anlatılıyor. New Orleans’ta bir reklam ajansında çalışan ve hayatı dolu dolu yaşayan Marley, bir ilişkinin getireceği yükümlülüklerden, aşktan ve bağlılıktan çok çekinmektedir. Kafasına hiçbir şey takmayan bu eğlenceli kadın, bir gün doktor kontrolüne gider ve kanserle mücadele etmek zorunda kalacağını öğrenir. O noktadan sonra inandığı ve bildiği her şeyde kırılma yaşayacaktır.

2. İki Aşk Arasında – Some Kind of Beautiful (2014) – IMDb: 5.7

Cambridge Üniversitesi’nde edebiyat profesörü olan Richard Haig, gündüzleri profesörlük yaparken, geceleri ise fantezilerinin peşinden koşar. Öğrencisinin üvey kardeşi Olivia ile ilişki yaşayan Haig hayatı sorgulamaya başlar. Çünkü Haig, Kate ile evlenmek üzeredir. Fakat Olivia’ya fena bir şekilde aşık olmuştur.

3. Beni Adınla Çağır – Call Me by Your Name (2017) – IMDb: 7.8

Call Me by Your Name, 1983’ün yaz ayında geçmektedir. Başrol oyuncusunun canlandırdığı Elio, entelektüel bir ailenin 17 yaşındaki oğludur. Elio 17 yaşında olsa da yaşına rağmen çok zekidir. Bir gün, doktorasını sürdürmekte olan Oliver isimli Amerikalı bilim insanı, Elio’nun babasının yanına yıllık yaz stajyeri olarak gelir. Oliver geldikten sonra Elio ve Oliver’ın hayatları ebediyen değişecektir.

4. Black Rain (1989) – IMDb: 7.8

Masuji Ibuse’nin romanından sinemaya uyarlanan Japon yapımı film, Hiroşima bombalamasından sonra yaşananları gözler önüne seriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Etsuko Ichihara, Yoshiko Tanaka ve Kazuo Kitamura yer alıyor.

5. Cube (1997) – IMDb: 7.1

Bir grup yabancı uyandıklarında kendilerini dev bir küpün içinde bulurlar. Her biri özel bir beceriye sahiptir ve ölümcül tuzaklarla dolu sonsuz bir labirentten kaçmak için birlikte çalışmak zorundadır.