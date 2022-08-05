En güzel 5 Marilyn Monroe filmi
Marilyn Monroe, komedi filmlerindeki "sarışın bomba" karakterlerini oynamasıyla tanınan sanatçı, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve cazibe sembollerinden biriydi. Sadece on yıl başrol oyuncusu olarak filmlerde yer almasına rağmen 1962'de beklenmedik bir şekilde öldüğünde, filmleri 200 milyon dolar (2020'de 2 milyar dolara eşdeğer) hasılat elde etmişti. Marilyn Monroe, hala büyük bir popüler kültür simgesidir.
İşte en güzel 5 Marilyn Monroe filmi...
BAZILARI SICAK SEVER
Bazıları Sıcak Sever, 1959 yılında Billy Wilder tarafından çekilen ve başrollerinde Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon'un oynadığı bir komedi filmidir. Filmin senaryosu, Billy Wilder ve I. A. L. Diamond tarafından, Robert Thoeren ve Michael Logan'a ait bir öyküden yola çıkılarak sinemaya uyarlanmıştır. Bu öykü Logan tarafından ilk olarak (gangster sahnelerini içermeyecek şekilde) Fanfaren der Liebe adlı 1951 yılı Kurt Hoffmann yapımı bir film için yazıldığından, Wilder'ın filmi aynı öykünün yeniden çevrimi olarak görülmüştür.
Bazıları Sıcak Sever, 2000 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi Amerikan komedi filmi seçilmiştir ve 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Marilyn, 1959 yılında Billy Wilder'ın yönetmenliğinde çevirdiği "Some Like It Hot", kariyerindeki en başarılı ve en popüler filmi oldu. Monroe bu filmdeki oyunculuğuyla bir Altın Küre Ödülü kazandı. Ancak filmin ve Monroe'nun büyük başarısı kadar perde arkasında yaşanan olaylar da yine bu dönemde su yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle Monroe'nun sete sürekli geç gelmesi, repliklerini hatırlayamaması, zaman zaman odasından çıkmayarak çekimlere katılmayı reddetmesi yönetmen Billy Wilder ile arasında büyük çatışmalara yol açtı. Bunların dışında çekimler sırasında hamile olduğunu keşfeden Monroe, filmin tamamlanmasının ardından düşük yaptı.
SARIŞIN BOMBA
Lorelei Lee ve Dorothy Shaw birbiriyle iyi arkadaş olan iki şarkıcıdır. Birlikte Paris'e giden lüks bir seyahat gemisinde çalışmaktadırlar. Lorelei maddiyata önem vermektedir ve oldukça zengin bir adam olan Gus ile evlenmeyi planlamaktadır. Arkadaşının aksine Dorothy için para hiç önemli değildir. Gus'ın babası olan Ernie Malone, Gus'ı korumak için babasının tuttuğu bir dedektiftir. Çünkü Gus'ın babası etkileyici sarışın Lorelei'nin oğlunun parasının peşinde olduğundan emindir. Lorelei'ın dikkati zamanla Francis Beekman tarafından dağılırken, dedektif Ernie'nin gözü de Dorothy'den başkasını görmez olur.
MİLYONER AVCISI
Pola (Marilyn Monroe), Loco (Betty Grable) ve Schatze (Lauren Bacall), üç genç ve bekar Amerikalı hanımefendi.
Şehrin kaymak tabakasının mukim olduğu işlek merkezinde lüks bir daire kiralayan Pola ve Schatze'nin yanlarına Loco da katılacaktır. Filmde bu üçlünün 'zengin koca' bulma tasavvuru ve bu uğurda atıldıkları serüvenler anlatılıyor. Üçünün de ortak hayali ve tek tutkusu budur. Öyle ki varsılların yoğun olduğu muhitlere girebilmek, partilere katılabilmek için gerekli sermayeyi dairedeki mobilyaları satarak temin edeceklerdir...
UYUMSUZLAR
Uygunsuzlar, orijinal adıyla The Misfits, 1961 çıkışlı Amerikan dram filmi. Senaryosu Arthur Miller tarafından yazılmış, John Huston tarafından yönetilmiştir. Oyuncu kadrosunda Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter ve Eli Wallach vardır. Marilyn Monroe ve Clark Gable'ın tamamlanmış son filmleridir. Film, gösterime girdiği dönemlerde gişede pek başarılı olamadı ama senaryosu ve oyuncu performansları eleştirmenler tarafından beğenildi.
Marilyn, senaryosunu eşi "Arthur Miller"ın yazdığı 1961 yapımı "The Misfits" filminde çocukluk idolü Clark Gable ile birlikte başrolde oynadı. Film boyunca Monroe'nun psikolojik ve fiziksel sorunları, alkol ve reçeteli hap bağımlılığı, iki sefer yorgunluk ve sinir bozukluğu sebebiyle hastaneye yatırılması ve sete sürekli geç gelmesi nedeniyle çekimlerde çok fazla sorun ve gecikmeler yaşanmasına rağmen, Monroe ve diğer oyuncular gösterdikleri performanslarla eleştirmenlerin ve seyircilerin ilgisini çekti. Ancak film yüksek beklentilere rağmen karışık eleştiriler aldı ve gişede fazla hasılat yapamadı. The Misfits, aynı zamanda Monroe'nun ve Clark Gable'ın tamamladıkları son film olacaktı. Bu filmden sonra Monroe, kocası Arthur Miller'dan boşandı. Boşanmadan sonra depresyon sebebiyle Payne Whitney Psikiyatri Kliniği'ne yatarak bir süre tedavi gördü.
YAZ BEKARI
Akıllarda Hollywood`un en çekici ikonu olarak beliren isim Marilyn Monroe, iyi niyetli bir diva, çekici vücut kıvrımları ve küstah ama seksi gülüşüyle şehvet uyandıran bir kadındı. Ayrıca film yapmanın sınırlarını zorlayarak,adımlarını takip eden aktristler için bir öncü oldu. Hollywood`un sansürcülerinin dikkatli gözetimi altında yapılan “Yaz Bekarı”nın çekimlerinde açıklık konusunda bir ün yapmış olan Marilyn, eşini ve oğlunu yaz için tatile yollamış bir adamın üst katında oturan seksi ama masum bir yıldız adayını canlandırıyor.
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