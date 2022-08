En güzel 5 Marilyn Monroe filmi

BAZILARI SICAK SEVER

Bazıları Sıcak Sever, 1959 yılında Billy Wilder tarafından çekilen ve başrollerinde Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon'un oynadığı bir komedi filmidir. Filmin senaryosu, Billy Wilder ve I. A. L. Diamond tarafından, Robert Thoeren ve Michael Logan'a ait bir öyküden yola çıkılarak sinemaya uyarlanmıştır. Bu öykü Logan tarafından ilk olarak (gangster sahnelerini içermeyecek şekilde) Fanfaren der Liebe adlı 1951 yılı Kurt Hoffmann yapımı bir film için yazıldığından, Wilder'ın filmi aynı öykünün yeniden çevrimi olarak görülmüştür.

Bazıları Sıcak Sever, 2000 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi Amerikan komedi filmi seçilmiştir ve 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.

Marilyn, 1959 yılında Billy Wilder'ın yönetmenliğinde çevirdiği "Some Like It Hot", kariyerindeki en başarılı ve en popüler filmi oldu. Monroe bu filmdeki oyunculuğuyla bir Altın Küre Ödülü kazandı. Ancak filmin ve Monroe'nun büyük başarısı kadar perde arkasında yaşanan olaylar da yine bu dönemde su yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle Monroe'nun sete sürekli geç gelmesi, repliklerini hatırlayamaması, zaman zaman odasından çıkmayarak çekimlere katılmayı reddetmesi yönetmen Billy Wilder ile arasında büyük çatışmalara yol açtı. Bunların dışında çekimler sırasında hamile olduğunu keşfeden Monroe, filmin tamamlanmasının ardından düşük yaptı.