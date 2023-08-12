Mersin'de unutulmuş cennet: Yerköprü Şelalesi
Yerköprü Şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki 110 "tabiat anıtı"ndan biri olarak tescillendi. Mut ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki "Yerköprü Şelalesi"nin bulunduğu alan, tabiat parkı olarak koruma altında tutuluyor.
YERKÖPRÜ ŞELALESİ NE ZAMAN OLUŞTU?
Gezende Kanyonu’ndan ve derin vadilerden geçen Ermenek Çayı üzerindeki şelalenin, yaklaşık 110 milyon yıl önce Kretase (Tebeşir) Dönemi'nde oluştuğu belirlendi. Şelalenin, 30 metre yükseklikten aktığı noktadaki su tünelinde doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.
Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları, ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
Yeşilliklere bürünmüş vadideki şelale, özellikle sıcak havalarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.
YERKÖPRÜ ŞELALESİ NEREDE?
Yerköprü Şelalesi Mersin’de Mut – Ermenek yolunda bulunuyor. Mersin merkezine 2,5 saatlik mesafede olan Yerköprü Şelalesi, 30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı 10-15 metre derinliğinde.
YERKÖPRÜ ŞELALESİ'NE NASIL GİDİLİR?
Yerköprü Şelalesi'ne toplu taşıma ile gitmek mümkün değil. Özel araçla gidilmek istenirse Mut’tan Ermenek istikametinde yaklaşık 22 kilometre gittikten sonra Evren köyüne gelmeden sola yönelerek gitmek mümkün. Yer alan tabelalar yardımı ile 9 kilometrlik bir yolun ardından yaklaşık 600 metrelik bir yürüme yolu ile Yerköprü Şelalesi'ne ulaşılıyor.
YERKÖPRÜ ŞELALESİ'NDE YÜZÜLEBİLİR Mİ?
Yerköprü Şelalesi'nde yüzmek yasak. Suyun çok derin bir bölgeye akması ve oluşturduğu akıntı nedeniyle çok tehlikeli. Bu nedenle ziyaretçilerin yüzmesi yasak.
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