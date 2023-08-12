Mersin'de unutulmuş cennet: Yerköprü Şelalesi

YERKÖPRÜ ŞELALESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Yerköprü Şelalesi'ne toplu taşıma ile gitmek mümkün değil. Özel araçla gidilmek istenirse Mut’tan Ermenek istikametinde yaklaşık 22 kilometre gittikten sonra Evren köyüne gelmeden sola yönelerek gitmek mümkün. Yer alan tabelalar yardımı ile 9 kilometrlik bir yolun ardından yaklaşık 600 metrelik bir yürüme yolu ile Yerköprü Şelalesi'ne ulaşılıyor.