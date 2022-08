İşte GAİN'de izleyebileceğiniz 10 İngiliz draması

GAİN ve BBC Studios’un işbirliği kapsamında, İngiliz drama markası BBC First dizileri GAİN’de yayınlanmaya başladı. Altın Küre, Primetime Emmy ve BAFTA gibi ödüllere değer görülmüş, çok konuşulan yapımlar içerisinde yok yok… Sean Bean ile Stephen Graham’ın ustalıklarını konuşturdukları “Time”, Richard Gere’ın kendine bir kez daha hayran bıraktığı “MotherFatherSon”, “Mad Men” ve “The Handmaid’s Tale”in yıldızı Elisabeth Moss’un başrolünü oynadığı “Top of The Lake” ile Benedict Cumberbatch’in müthiş bir performans sergilediği “Brexit: The Uncivil War” da dahil toplam 10 yapım şimdi dijital platform üzerinden izlenebiliyor.

Kaliteli ve orijinal İngiliz dramalarına ev sahipliği yapan BBC First’ün ödüllü yönetmen ve oyuncularla hayata geçirilen dizileri izleyiciyle buluşmaya başladı. Temmuz ayı itibarıyla yayınlanmaya başlanan ve dünya çapında ses getiren bu yapımlara Eylül’de yenileri de eklenecek.