İşte GAİN'de izleyebileceğiniz 10 İngiliz draması
GAİN ve BBC Studios’un işbirliği kapsamında, İngiliz drama markası BBC First dizileri GAİN’de yayınlanmaya başladı. Altın Küre, Primetime Emmy ve BAFTA gibi ödüllere değer görülmüş, çok konuşulan yapımlar içerisinde yok yok… Sean Bean ile Stephen Graham’ın ustalıklarını konuşturdukları “Time”, Richard Gere’ın kendine bir kez daha hayran bıraktığı “MotherFatherSon”, “Mad Men” ve “The Handmaid’s Tale”in yıldızı Elisabeth Moss’un başrolünü oynadığı “Top of The Lake” ile Benedict Cumberbatch’in müthiş bir performans sergilediği “Brexit: The Uncivil War” da dahil toplam 10 yapım şimdi dijital platform üzerinden izlenebiliyor.
Kaliteli ve orijinal İngiliz dramalarına ev sahipliği yapan BBC First’ün ödüllü yönetmen ve oyuncularla hayata geçirilen dizileri izleyiciyle buluşmaya başladı. Temmuz ayı itibarıyla yayınlanmaya başlanan ve dünya çapında ses getiren bu yapımlara Eylül’de yenileri de eklenecek.
Brexit kampanyasının perde arkası: “Brexit: The Uncivil War”
Yakın tarihin en önemli politik gelişmelerinden Brexit’in ardındaki inanılmaz gerçekleri keşfetmeye hazır mısınız? Brexit: The Uncivil War, siyasi stratejist Dominic Cummings’in, İngiliz seçmenlerini Avrupa Birliği’nden ayrılmaya ikna etmek için başlattığı “Vote Leave” kampanyası için yürütülen stratejileri ve perde arkasında yaşananları izleyiciye sürükleyici bir dille anlatıyor. Dizinin başrolünü ise usta oyuncu Benedict Cumberbatch üstleniyor.
Dokunaklı ve eğlenceli: “Us”
Douglas Avrupa tatilleri sırasında hem karısı Connie’nin sevgisini geri kazanmaya hem de oğlu Albie ile barışmaya çalışır. Fakat işler pek de planlanan şekilde ilerlemeyecektir. Petersen ailesinin dokunaklı ve eğlenceli hikâyesi, özellikle yetişkin izleyiciler için duygusal açıdan çok farklı noktalara dokunuyor. Oyunculuklarıyla da eleştirmenlerden tam not alan dizi size ilham verecek.
Tek solukta izlenecek güçlü bir gerilim: “Traces”
Genç laboratuvar asistanı, katıldığı online bir adli tıp kursunda yapılan hayali vaka çalışmasının kendi geçmişiyle bağlantısı olduğunu keşfeder ve iki kadın profesörün de yardımıyla katili adalete teslim etmeye çalışır. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi merak unsurunu sürekli canlı tutan senaryosuyla yeni bölümleri art arda açmanıza neden olacak.
Sürükleyici ve cesur bir suç öyküsü: “Top of The Lake”
Yeni Zelanda’da donmuş bir gölün yakınlarında on iki yaşında hamile bir kız ortadan kaybolur. Davayı çözmeye kafayı takmış bir dedektif, kasabanın sırlarıyla ve yüzleşmekten özenle kaçındığı karanlık yanıyla karşı karşıya kalır. Yönetmenliğini “The Piano”nun yaratıcısı Jane Campion’ın üstlendiği, kadrosunda Elisabeth Moss, David Wenham ve Peter Mullan gibi yıldızların yer aldığı Primetime Emmy ödüllü efsane dizi, tabuları cesurca ele alışı, dikkat çekici karakterleri ve farklı sinematografik atmosferiyle dikkat çekiyor.
Sean Bean ve Stephen Graham’dan sert bir drama: “Time”
Mark Cobden, masum bir adamı kaza sonucu öldürmekten hüküm giymiş, suçluluk duygusuyla kavrulan bir adam, Eric ise sorumluluğu altındaki mahkûmları korumaya çalışan prensip sahibi bir gardiyandır. Tehlikeli mahkûmlardan birinin zayıf yanını keşfetmesiyle Eric, ilkeleri ve ailesine olan sevgisi arasında neredeyse imkânsız bir seçim yapmak zorunda kalır. BAFTA ödüllü mini dizi “Time”ın başrollerini Sean Bean ve Stephen Graham paylaşıyor.
1940’lı yıllardan romantik bir drama: “The Pursuit of Love”
Nancy Mitford’ın 1945’te yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan ve başrolünü Lily James’in canlandırdığı “The Pursuit of Love”, dönem dizilerini sevenleri özellikle mutlu edecek romantik bir dönem draması. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da geçen hikâye, aşk ve evlilik arzusuyla tutuşan karizmatik ve korkusuz Linda Radlett ile en iyi arkadaşı Fanny Logan’ın başından geçenleri anlatıyor.
Bazı adamlar karanlığa daha yakındır: “The North Water”
Gözden düşmüş bir askeri doktor geçmişiyle arasına mesafe koymak ister ve balina avcılığı için Kuzey Kutbu’na giden bir gemiyle yola çıkar. Başlardaki kefaret arayışı, Kuzey Kutbu’nun ıssız bölgelerinde hayatta kalma mücadelesine dönüşecektir. Jack O’Connell, Colin Farrell, Sam Spruell gibi yıldızların performanslarıyla izleyiciden tam not alan dizi, karanlık hikâyelerden keyif alanlara hitap ediyor.
Müthiş manzaralar eşliğinde tam kararında bir polis komedisi: “The Mallorca Files”
Biri İngiliz, biri Alman iki dedektif, İspanya’nın Mallorca adasında nasıl polislik yapılacağı konusunda birbirine ders vermeye çalışır. Adadaki güneşli mavi gökyüzü ve müthiş manzaralar eşliğinde akan hikâye macera, eğlence ve dramanın iyi bir karışımını sunan, tam kararında bir polisiye komedi.
Politikaya bulanmış bir gerilim: “MotherFatherSon”
Acımasız bir medya devi siyasi güç elde etme arzusuyla seçimlere girer. Ancak bu, çoktan dağılmış olan ailesini içinden çıkılamayacak durumlara sokacaktır. Usta oyuncu Richard Gere’ın başrolünde yer aldığı dizi güçlü senaryosu, tezat oluşturan karakterleri ve günümüzün politik dünyasıyla paralellikler gösteren detaylarıyla izleyiciyi ilk bölümden itibaren kıskıvrak yakalıyor.
Hem kapkaranlık hem yer yer komik: “Guilt”
İki erkek kardeş araba kazası sonucu yaşlı bir adamın ölümüne sebep olur. Delilleri örtbas etmelerine rağmen yaşlı adamın yakınları ölümüyle ilgili şüphe duymaya başlayınca hayatları altüst olacak, birbirlerine dahi güvenemeyeceklerini anlayacaklardır. En İyi Yönetmen ve En İyi Televizyon Senaryosu dallarında İskoçya BAFTA Ödülleri'ni kazanan “Guilt”, kapkaranlık ve yer yer komik, çağdaş bir gerilim.
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