Kesintisiz ve tek planda çekilen film: Mukavemet

MUKAVEMET FİLMİNİN KONUSU

Mukavemet, genç bir çift ile peşlerini bırakmayan eski sevgili arasında geçen gerilim ve şiddet dolu bir geceyi anlatıyor. İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında yaşayan Ecem ve Rahmi, ilişkilerinin henüz başında olan genç bir çifttir. Ecem’in peşini bırakmayan saplantılı eski sevgilisinin kapılarına dayanmasıyla kabusa dönüşen ve bitmek bilmeyen gece başlar. Yaşanan cinnet anına seyirciyi adım adım tanık ettiren film, kıskançlık ve öfke temaları üzerinden toplumsal cinsiyet ve erkek şiddeti gibi meseleleri de arka planına taşıyor.