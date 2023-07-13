Kesintisiz ve tek planda çekilen film: Mukavemet
Türkiye’de kesintisiz tek plan olarak çekilen ilk film olan Mukavemet, yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Caner'in yaptığı bir gerilim filmi. Filmin görüntü yönetmenliğini de Vedat Özdemir üstleniyor.
Selahattin Paşalı ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolleri paylaştığı Mukavemet, 2022 yapımı bir gerilim filmi. Filmin özelliği ise tek seferde, kesintisiz bir şekilde tek planda çekilmesi.
Selahattin Paşalı, ilk sinema projesi olan Mukavemet’le ilgili şunları söyledi:
“Film ekip işidir, ama tek plan, birlikte hareket etmenin, zamanlama ve konsantrasyon kavramlarının önemini bu film bir kez daha öğretti bana.”
MUKAVEMET FİLMİNİN KONUSU
Mukavemet, genç bir çift ile peşlerini bırakmayan eski sevgili arasında geçen gerilim ve şiddet dolu bir geceyi anlatıyor. İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında yaşayan Ecem ve Rahmi, ilişkilerinin henüz başında olan genç bir çifttir. Ecem’in peşini bırakmayan saplantılı eski sevgilisinin kapılarına dayanmasıyla kabusa dönüşen ve bitmek bilmeyen gece başlar. Yaşanan cinnet anına seyirciyi adım adım tanık ettiren film, kıskançlık ve öfke temaları üzerinden toplumsal cinsiyet ve erkek şiddeti gibi meseleleri de arka planına taşıyor.
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