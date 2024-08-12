'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

FİLMİN KONUSU

Büyükada'da doğup Adalar'ın çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Hristo'nun katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ancak başarıya giden yolculuğunda pek çok mücadele vermesi gerekecektir. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir.