'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'in yer aldığı "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filminin setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2024 Pazartesi, 14:09
'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

"Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filminin çekimleri başladı. Netflix merakla beklenen filmden ilk set fotoğraflarını paylaştı.

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Can Ulkay imzası taşıyan filmin başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç yer alıyor. 

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Futbolun efsane isimleri arasında sayılan Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstleniyor. Filmin senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Filmde başrollere Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin yer aldığı bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

FİLMİN KONUSU

Büyükada'da doğup Adalar'ın çok kültürlü yapısı içerisinde büyüyen Lefter, babası Hristo'nun katı isteklerine karşı gelerek futbolcu olmaya karar verir. Ancak başarıya giden yolculuğunda pek çok mücadele vermesi gerekecektir. Ailesi, aşkı ve kimliği konularında yaşadıkları Lefter'i dünya çapında bir efsane haline getirir.

'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi Halit Ergenç

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