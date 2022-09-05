Nepalli dansçılar Kartik Naach Festivali'ni kutluyor

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:54
<p>Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında sokakta performans sergiliyor.</p>

Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında sokakta performans sergiliyor.

<p>Kartik Naach, her yıl Hindu ay takvimine göre Kartik ayında düzenlenen bir dans ve drama festivali.</p>

Kartik Naach, her yıl Hindu ay takvimine göre Kartik ayında düzenlenen bir dans ve drama festivali.

<p>Nepalli dansçılar Kartik Naach Festivali'ni kutluyor.</p>

Nepalli dansçılar Kartik Naach Festivali'ni kutluyor.

<p>Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, festivali sevinçle kutlamak için renkli kostümler ve aksesuarlar giyerek sokaklarda performans sergiliyorlar.</p>

Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, festivali sevinçle kutlamak için renkli kostümler ve aksesuarlar giyerek sokaklarda performans sergiliyorlar.

<p>Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında bir geçit törenine katılıyor.</p>

Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında bir geçit törenine katılıyor.

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<p>Nepal'in Lalitpur kentinde bir performans sanatçısı, Kartik Naach Festivali'nde performans sergilemek için sırasını bekliyor.</p>

Nepal'in Lalitpur kentinde bir performans sanatçısı, Kartik Naach Festivali'nde performans sergilemek için sırasını bekliyor.

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