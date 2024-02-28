Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!
Netflix, mart ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor.
Mart ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix mart ayı içerikleri...
3 CİSİM PROBLEMİ - 21 MART
Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar.
BİR ASTRONOTUN SONSUZ YOLCULUĞU - 1 MART
Tek başına göreve çıkan yalnız bir astronot, görevin altıncı ayında gemisinde saklanan gizemli bir yaratığın yardımıyla evliliğindeki sorunlarla yüzleşir.
ROMANTİK HIRSIZ - 14 Mart
Peşine düştüğü sanat eseri hırsızının eski sevgilisi olduğunu öğrenen bir Interpol ajanı, onu suçüstü yakalamak için bir plan yapar.
THE BLACKLIST 10. SEZONU - 31 MART
FBI'ın arananlar listesindeki kaçak, diğer kötüleri yakalamaları için FBI'a yardım teklifinde bulunur; tek şartı çaylak profil uzmanı Elizabeth Keen'in ortağı olmasıdır.
KURU OTLAR ÜSTÜNE - 1 MART
Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan ve dört gözle tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını anlatıyor.
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