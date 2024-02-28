Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2024 Çarşamba, 18:04
Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

Netflix, mart ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor.

Mart ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix mart ayı içerikleri...

Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

3 CİSİM PROBLEMİ - 21 MART

Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar.

Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

BİR ASTRONOTUN SONSUZ YOLCULUĞU - 1 MART

Tek başına göreve çıkan yalnız bir astronot, görevin altıncı ayında gemisinde saklanan gizemli bir yaratığın yardımıyla evliliğindeki sorunlarla yüzleşir.

Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

ROMANTİK HIRSIZ - 14 Mart

Peşine düştüğü sanat eseri hırsızının eski sevgilisi olduğunu öğrenen bir Interpol ajanı, onu suçüstü yakalamak için bir plan yapar.

Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

THE BLACKLIST 10. SEZONU - 31 MART

FBI'ın arananlar listesindeki kaçak, diğer kötüleri yakalamaları için FBI'a yardım teklifinde bulunur; tek şartı çaylak profil uzmanı Elizabeth Keen'in ortağı olmasıdır.

Netflix, mart ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

KURU OTLAR ÜSTÜNE - 1 MART

Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan ve dört gözle tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını anlatıyor.

Netflix mart ayında

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