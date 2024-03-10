Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu
Sezonun kötülerini ödüllendiren Razzie Awards'un (Altın Ahududu) kazananları belli oldu.
EN KÖTÜ FİLM
Adaylar:
The Exorcist: Believer
Expend4bles
Meg 2: The Trench
Shazam! Fury of the Gods
Kazanan:
Winnie the Pooh: Blood and Honey
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Adaylar:
David Gordon Green / The Exorcist: Believer
Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania
Scott Waugh / Expend4bles
Ben Wheatley / Meg 2: The Trench
Kazanan:
Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Adaylar:
Russell Crowe / The Pope’s Exorcist
Vin Diesel / Fast X
Chris Evans / Ghosted
Jason Statham / Meg 2: The Trench
Kazanan:
Jon Voight / Mercy
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Adaylar:
Ana de Armas / Ghosted
Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance
Jennifer Lopez / The Mother
Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods
Kazanan:
Megan Fox / Johnny & Clyde
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Adaylar:
Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Mel Gibson / Confidential Informant
Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Franco Nero (as “The Pope”) The Pope’s Exorcist
Kazanan:
Sylvester Stallone / Expend4ables
EN KÖTÜ SENARYO
Adaylar:
The Exorcist: Believer
Expend4bles
Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?
Shazam! Fury of the Gods
Kazanan:
Winnie the Pooh: Blood & Honey
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