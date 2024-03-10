Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

Sezonun kötülerini ödüllendiren Razzie Awards'un (Altın Ahududu) kazananları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2024 Pazar, 11:53
Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

EN KÖTÜ FİLM

Adaylar:

The Exorcist: Believer
Expend4bles
Meg 2: The Trench
Shazam! Fury of the Gods

Kazanan:

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Adaylar:

David Gordon Green / The Exorcist: Believer
Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania
Scott Waugh / Expend4bles
Ben Wheatley / Meg 2: The Trench 

Kazanan:

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Adaylar:

Russell Crowe / The Pope’s Exorcist
Vin Diesel / Fast X
Chris Evans / Ghosted
Jason Statham / Meg 2: The Trench

Kazanan:

Jon Voight / Mercy

Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Adaylar: 

Ana de Armas / Ghosted
Salma Hayek  / Magic Mike’s Last Dance
Jennifer Lopez / The Mother
Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods 

Kazanan:

Megan Fox / Johnny & Clyde 

Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Adaylar:

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Mel Gibson / Confidential Informant
Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Franco Nero (as “The Pope”) The Pope’s Exorcist

Kazanan:

Sylvester Stallone / Expend4ables 

Sinema dünyasının en kötüleri seçildi: 44. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

EN KÖTÜ SENARYO

Adaylar:

The Exorcist: Believer
Expend4bles
Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?
Shazam! Fury of the Gods

Kazanan:

Winnie the Pooh: Blood & Honey 

Razzie Awards Altın Ahududu Ödülleri

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