Sinema zevkinizi yılbaşında taçlanacak: Yılbaşı gecesi izlenecek 5 film!
Yılbaşı gecesinin keyfini evde çıkarırken, sevdiklerinizle birlikte izleyebileceğiniz muhteşem filmler var. Yılbaşı atmosferine uygun, duygusal ve heyecan dolu bu filmler, geceyi unutulmaz kılacak. İşte, keyifli bir yılbaşı film maratonunda izlenebilecek 5 film!
THE HOLIDAY
The Holiday, başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz'ın paylaştığı 2006 yapımı romantik komedi türünde bir Nancy Meyers filmi.
BRİDGET JONES DIARY
Bridget Jones’un Günlüğü, Helen Fielding’in aynı adlı romanından uyarlanan 2001 yılı İngiliz yapımı bir romantik komedi. Bridget Jones'un romantik maceralarını eğlenceli bir şekilde anlatır. Yılbaşı temasıyla da uyumludur.
CAROL
Carol, 1950'lerde geçen bir romantik dramadır ve Cate Blanchett ile Rooney Mara'nın performansları övgüye değerdir.
NEW YEARS EVE
New Years Eve, bir grup karakterin hikayesini Yılbaşı Gecesi etrafında işler. Farklı yaşam öykülerini bir araya getiren film, sevgi ve umut dolu bir atmosfer sunar.
WHEN HARRY MET SALLY
Harry ve Sally'nin yıllar içindeki arkadaşlıklarını ve ilişkilerini anlatan bir romantik komedidir. New York'ta geçen bu klasik film, hem duygusal hem de komik anlarıyla dikkat çeker.
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