Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:47

Güncelleme: 31.12.2023 - 11:47

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yılbaşı gecesine özel programı ile yayımlanacak. Yılbaşı özel bölümünde birbirinden özel konuklar yer alacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster? yılbaşı özel 2024 konukları kim?

İşte ayrıntılar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de yer alacak konuklar arasında Mazhar Alanson ve Fuat Güner yer alıyor. Yasemin Sakallıoğlu da yılbaşı özel programında yer alacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazar günü 22:40'da yayımlanacak.