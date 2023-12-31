O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim?
Pek çok program Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. 31 Aralık gecesinde izleyicisi ile buluşacak olan O ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak, jüriler kim? İşte ayrıntılar...
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşecek. Her yıl sunuculuğu üstlenen Acun Ilıcalı ise bu defa jüri koltuğundaki yerini alacak.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ KİM?
O ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda yer alan Murat Boz ve Ebru Gündeş'e Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı eşlik edecek. Geçen sene yılbaşı özel bölümünde yer almayan Hadise bu sene de jüriler arasında yer almıyor.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?
Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacak.
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