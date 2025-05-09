Türkiye'de en çok okunan kişisel gelişim kitapları: Bu kitaplar kendinizi geliştirmenizde yardımcınız olacak!

Kişisel gelişim kitapları, bireylerin yaşamlarını daha bilinçli ve verimli bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı oluyor. 2025 yılında da Türk okuyucular, çeşitli konularda rehberlik eden kitaplara yöneldi. İşte 2025'in Türkiye'de en çok okunan ve etkileyici bulunan 8 kişisel gelişim kitabı...