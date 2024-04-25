Kadın olarak yaşanabilecek en iyi 8 ülke!
Seyahat etmek, yeni kültürler keşfetmek ve farklı yerleri görmek heyecan verici olabilir ancak güvenlik endişeleri seyahat planlarınızı etkileyebilir. Özellikle kadınlar için, seyahat edilen ülkelerin güvenlik düzeyi önemlidir. İşte, Georgetown Kadın, Barış ve Güvenlik Enstitüsü'nün verilerine (WPS Endeksi) göre kadınlar için en güvenli ülkeler...
Kadınların toplumdaki rolü tarihsel olarak onlara çok sayıda engel sundu; Eğitim hakkından ev dışında çalışmaya ve tabii ki genel oy hakkına kadar kadınlar dünya çapında uzun süredir eşitlik için mücadele ediyor. İşte, Georgetown Kadın, Barış ve Güvenlik Enstitüsü'nün verilerine (WPS Endeksi) göre kadınlar için en iyi ülkeler...
1. Norveç
Georgetown'un verilerine göre, 170 ülkenin yer aldığı sıralamaya göre Norveç , kadın olarak yaşanabilecek en iyi yer olma özelliğini taşıyor. Ortalama 13 yıllık eğitim süresiyle Norveç'teki kadınlar dünyadaki en eğitimli kadınlar arasında yer alıyor ve tüm kadınların yüzde 58'i istikrarlı bir istihdama sahip. Ayrıca parlamentodaki sandalyelerin yaklaşık yüzde 45'i, aynı zamanda bir önceki başbakanlık görevi de bir kadına ait. Son olarak Erna Solberg, 2021 yılına kadar hükümetin başında görev yaptı.
2. İzlanda
İzlanda'daki kadınlar ortalama 12,6 yıllık eğitim tamamlarken, çalışma çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 88'i aktif işgücünün üyesi. Dünyada cep telefonu kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İzlandalı kadınların yüzde 99,6'sı cep telefonu kullanıyor. Parlamento üyelerinin yüzde 40'ından fazlası kadın. 1980 yılında İzlanda, Vigdís Finnbogadóttir adında kadın cumhurbaşkanı seçen ilk ülke oldu.
3. Finlandiya
Finlandiya, bir kadın olarak yaşamak ve çalışmak için ideal yerlerden biri olarak Norveç'ten hemen sonra geliyor. Ortalama olarak Finlandiyalı kadınlar 12,9 yıllık eğitimi tamamlarken, yüzde 52,7'si aktif olarak çalışıyor.
4. Danimarka
Diğer İskandinav ülkeleri gibi Danimarka da kadınlarınki de dahil olmak üzere yaşam kalitesi açısından oldukça üst sıralarda yer alıyor. Cep telefonlarına ve internet kullanımına neredeyse yüzde 100 erişim sağlayan Danimarkalı kadınlar, ortalama 13,1 yıllık eğitimi tamamlıyor. Ayrıca, tüm uygun çalışan kadınların yüzde 54'ünün aktif istihdamı var; bu da kadınların katılımı ve fırsatlar konusunda hâlâ iyileştirme yapılabileceği anlamına geliyor.
5. Lüksemburg
Georgetown Enstitüsü'nün verilerine göre, küçük mikro devlet Lüksemburg, kadınlar için en iyi beş ülkeyi sıralıyor. Sadece 645.397 kişilik bir nüfusa sahip olmasına rağmen burada kadınlar rahat ve verimli bir yaşam tarzının tadını çıkarıyor. Ortalama 12 yıllık eğitim ve yüzde 54,9'luk istihdam oranıyla Lüksemburg'un kadınları toplumda aktif olarak yer alıyor.
6. İsviçre
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan İsviçre, sakinlerine tüm dünyadaki en yüksek yaşam kalitesinden bazılarını sunuyor. İsviçreli kadınlar için bu, kaliteli eğitime, iş fırsatlarına ve finansal istikrara erişim anlamına gelir. Aslında İsviçreli kadınlar ortalama olarak en az 12,7 yıl eğitim alırken, yüzde 60'ın biraz azı aktif olarak çalışıyor. Buna ek olarak, yüzde 98,9'u finansal olarak karar alma süreçlerine dahil edildiğini bildirirken, kadınlar parlamentodaki tüm sandalyelerin yüzde 39'unu elinde tutuyor
7. İsveç
Kadınlar için en iyi on yer arasında yer alan İskandinav ülkelerinin sonuncusu olan İsveç'in kadınları çok yüksek bir yaşam kalitesine sahip. İsveçli kadınların yaklaşık yüzde 57,3'ü aktif olarak çalışıyor ve ortalama olarak minimum 12,7 yıl eğitim alıyorlar. İsveç Parlamentosu'ndaki tüm sandalyelerin yaklaşık yüzde 47'sini temsil eden kadınların yüzde 68,9'u da kendi topluluklarında kendilerini güvende hissettiklerini belirtiyor.
8. Avusturya
Avusturyalı kadınlar sosyal ilerleme ve finansal büyüme için birçok fırsattan yararlanıyor ve tüm finansal kararların yüzde 98,4'üne dahil ediliyorlar. Aktif işgücünün yüzde 51,7'sini oluşturan ve ortalama 12,2 yıl eğitim gören Avusturya'daki kadınlar, 2017'ye göre on puan artışla parlamentodaki sandalyelerin yaklaşık yüzde 40'ını da dolduruyor. Ayrıca kadınların yüzde 84'ü evlerinde kendilerini güvende hissettiklerini ve topluluklar.
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