Kadın olarak yaşanabilecek en iyi 8 ülke!

6. İsviçre

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan İsviçre, sakinlerine tüm dünyadaki en yüksek yaşam kalitesinden bazılarını sunuyor. İsviçreli kadınlar için bu, kaliteli eğitime, iş fırsatlarına ve finansal istikrara erişim anlamına gelir. Aslında İsviçreli kadınlar ortalama olarak en az 12,7 yıl eğitim alırken, yüzde 60'ın biraz azı aktif olarak çalışıyor. Buna ek olarak, yüzde 98,9'u finansal olarak karar alma süreçlerine dahil edildiğini bildirirken, kadınlar parlamentodaki tüm sandalyelerin yüzde 39'unu elinde tutuyor