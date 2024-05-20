Türkülere konu olan Gesi Bağları koruma altına alınıyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkülere de konu olan Gesi mahallesi koruma altına alınacak. ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Buralarda yeraltı şehirleri, mağaralar, dini yapılar, kaya oyma yapılar var. Buraların korunmasına dönük çabaların olduğunu görüyoruz. Bölge Koruma Kurulu ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın bu günlerde gerek doğal sit alanı olarak, gerekse arkeolojik sit alanı olarak buraların korunmasına yönelik bir çalışması var" dedi.

’Gesi Bağları’ türküsü ile bilinen; yeraltı şehirleri, kaya oyma yapılar ve Türkiye’de nadir rastlanan doğal ve kıymetli güvercin gübresinin birikmesini sağlamak üzere taştan örülerek yapılmış 100’den fazla güvercinliklerin de bulunduğu Gesi Mahallesi koruma altına alınacak. Bölge Koruma Kurulu ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın gerek doğal sit alanı olarak, gerekse arkeolojik sit alanı olarak buraların korunmasına yönelik bir çalışması olduğunu söyleyen ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy’un, yapılan çalışmayı çok değerli gördüklerini söyledi.