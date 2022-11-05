Gel ve Gör filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Gel ve Gör filmi 1985 SSCB yapımı savaş karşıtıbir filmdir. Gel ve Gör filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Gel ve Gör, Elem Klimov tarafından yazı yönetildi. Özgün adı İdi i smotri olan filmin ilk gösterimi 1985 yılında Moskova Film Festivali'nde yapıldı.
GEL VE GÖR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ales Adamoviç'in "Kathyn'in Öyküsü" kitabından uyarlanan film, II. Dünya Savaşı'nda Alman işgali altındaki Sovyet Belarus'sında bir gencin partizanlara katılma hikâyesi çevresinde, Nazi işgalinin yarattığı maddi ve ruhsal yıkımları ele alıyor.
GEL VE GÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gel ve Gör filminin oyuncu kadrosunda Aleksey Kravçenko, Olga Mironova, Lyubomiras Lautsyavitçus, Vladas Bagdonas, Yurs Lumiste, Viktor Lorents, Kazimir Rabetskiy, Yevgeniy Tiliçeyev, Aleksandr Berda yer alıyor.
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