Genç orkestra şefi Nil Venditti müzik serüvenini anlattı
Dünyanın en başarılı genç orkestra şeflerinden birisi olarak kabul edilen Türk anne ile İtalyan babanın 27 yaşındaki kızları Nil Venditti konser için geldiği İzmir'de müzik serüvenini anlattı.
Nil Venditti, sanatsever bir ailenin kızı olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.
Annesi Nur Kangotan'ın kendisini küçük yaşlardan itibaren sanata yönlendirdiğini anlatan Venditti, "Çocukken annem benden ve kardeşimden her şeyi yapabilmemizi istedi; at binmek, yüzmek gibi. Annemin hayali müzik de yapabilmemdi" dedi.
Bir konserde duyduğu çello sesinin kendisini çok etkilediğini aktaran Venditti, "Bir konserde çello çaldı ve ben adeta aşık oldum. 6 yaşındaydım anneme 'Ben bunu çalmak istiyorum anne.' dedi" ifadesini kullandı.
Çoğunlukla yazları Datça'da, kışları İtalya'da geçirdiğini anlatan Venditti şöyle devam etti:
"İtalyan ve Türk kültürü hem çok farklı hem çok aynı benim için. İtalya'da ve Türkiye'de insanlar çok sıcak. Mesela ben sizin evinize geliyorum çay ikram ediyorsunuz, İtalya'da da böyle. İtalya Avrupa, Türkiye ise daha Ortadoğu... Bunu müzikte de duyuyoruz. Türk müziğini çok seviyorum ritimler çok farklı."
Venditti iyi müzisyen olmanın tek yolunun çalışmak olduğunu belirterek gençlere şöyle tavsiyelerde bulundu:
"Tatil gibi bir şey yok. Müzikle uğraşınca hiç yalnız kalmıyorsunuz. Pandemi oldu, ben hiç yalnız kalmadım çünkü hep müzik vardı. Çok büyük bir arkadaş ve aile oluyor. Şeflik için de provalara katılın, şeflerle konuşun, yarışmalara katılın, bir arkadaş grubunuz varsa onları yönetin. En önemli şey müziği başka kişilerle de yapmayı sevin. 'Ben şef olmak istiyorum, ben müziği sizden daha iyi biliyorum.' diye bir şey yok. 'Müziği seviyorum ve başka müzisyenlerle yapmak istiyorum.' demek gerekiyor. Ben her gün en azından 8-10 saat çalışıyorum. Provam olduğu günler de öyle. Bundan başka yolu yok."
Nur Kangotan ise kızının bir enstrüman çalmasını çok istediğini dile getirerek "Her konserde ağlayacak derecede oluyorum. Bilhassa alkışlar gelince. Tarif edilemez bir duygu. Her yere gidiyorum. Nereye giderse ben oradayım" dedi.
Venditti'nin anneannesi İlbilge Kangotan ise torunuyla gurur duyduğunu, aldığı ödülleri ve konser afişlerini evinde sergilediğini ve tüm konserlerine gittiğini anlattı.
Nil Venditti kimdir?
Nil Venditti 6 yaşında çello ile başladığı müzik yaşamında 10 yaşında Roma'da Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orkestrası'nın gençlik orkestrasına seçildi. Zamanla orkestranın baş çellosu olan Venditti, 2015'te İtalya'da genç müzisyenler için düzenlenen Premio Claudio Abbado şeflik yarışmasını kazandı.
Zürih'te üç üniversitede yüksek lisans yapan Venditti, Toscana Orkestrası'nın şefliğini, Amsterdam NedPho'nun ise yardımcı şefliğini yürütüyor.
Vendittti; Paris Operası Orkestrası, Fransa'da Orchestre de Mulhouse ve Orchestre National des Pays de la Loire, İspanya'daki Galiçya Kraliyet Filarmoni ve Extremadura orkestraları, İngiltere'de BBC Ulusal Galler Orkestrası ve Royal Northern Sinfoni ve Sırbistan'da Belgrad Filarmoni ile çalıştı.
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