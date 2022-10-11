Haldun Dormen'in kariyerini anlatan "Yaparsın Şekerim!" bugün Müze Gazhane'de
“Bir Yaşam Sahne” başlığıyla Müze Gazhane'de düzenlenmesi planlanan etkinlik serisi bugün "Yaparsın Şekerim!" filmi ile başlayacak.
“Bir Yaşam Sahne” başlığı altında usta sanatçıların hayatlarına tanıklık edilmesi planlanan belgesel gösterimleri Türk tiyatrosunun önemli ismi Haldun Dormen’in 94 yıllık etkileyici kariyerini gözler önüne seren "Yaparsın Şekerim!" filmi ile başlıyor.
Haldun Dormen, etkileyici tiyatro kariyeri boyunca pek çok ünlü ismi sahneye kazandırırken onları hep aynı sözlerle cesaretlendirdi: “Yaparsın şekerim!”
Yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı Yaparsın Şekerim belgeseli, Türk tiyatrosunun önemli ismi Haldun Dormen’in kariyerini gözler önüne seriyor.
Gösterim sonrasında Haldun Dormen ile söyleşi gerçekleşecektir.
*Katılımın ücretsiz olduğu film gösterimi için kayıt gerekmemektedir.
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