Gerçekle hayal arasında

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden bu yana sürekli fotoğraf çekiyoruz. Galerilerimizde yüzlerce, binlerce fotoğraf duruyor. Çoğunun varlığını bile unutuyoruz. Yolculuğumuz sırasında otobüste, trende, uçakta belki hiç uğramayacağımız ama gözümüze güzel gelen manzaraları anında fotoğraflıyoruz. 1993 doğumlu Hendrick de İskoçya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan geçen bir trenin içinden çekilmiş fotoğraflardan yola çıkmış. Sergi, gerçeklik ve hayal gücü arasında gezinen resimleri bir araya getiriyor. Sergideki eserler cep telefonu kamerası ile çekilmiş fotoğraflara dayanıyor ve anıların ne kadar çabuk ve belirsiz bir şekilde unutulabileceğini gösteriyor.

Gerçek “manzaraların” temsilleri olan bu resimler aynı zamanda belirli bir yerin tanımlayıcı özelliklerini içermiyorlar. Öyle ki baktığınızda bir Beyoğlu da görebilirsiniz ya da gece vakti yolculuk yaptığınız bir otobüsün içinde de hissedebilirsiniz.