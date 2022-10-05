Gibi'nin 3. sezonu ne zaman başlıyor? Gibi'nin yeni sezonu ne zaman çıkacak?

05 Ekim 2022 Çarşamba, 18:23

Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak.

GİBİ'NİN KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler. Dizinin her bölümünde vermek istedikleri mesaj(lar) bulunmakta.

GİBİ'NİN 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gibi, yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de Exxen'de yayınlanacak.



