Tetikçinin Gecesi filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Tetikçinin Gecesi filminin IMDb puanı kaç?

Tetikçinin Gecesi özgün adıyla Collateral, 2004 yapımı bir gerilim filmidir. Oldukça başarılı bulunan film, TV ekranlarında izleyiciyle buluşan kaliteli yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Tetikçinin Gecesi filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Tetikçinin Gecesi filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 14:54
Tetikçinin Gecesi filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Tetikçinin Gecesi filminin IMDb puanı kaç?
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2 Oscar Ödülü olmak üzere toplam 9 adaylığı, 3 ödülü bulunan Tetikçinin Gecesi filmine eleştirmenlerin 86%'sı kadar büyük bir bölümü olumlu ve iyi tepki gösterdiler. Filmin yönetmenliğini ise Michael Mann üstlenmiştir. Filmin başrol oyuncuları Tom Cruise ve Jamie Foxx'un ise performansları oldukça beğenildi ki aynı zamanda Jamie Foxx, En İyi yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülünede aday gösterildi. İşte, filmin ayrıntıları...

TETİKÇİNİN GECESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vincent bir kiralık katildir. Halletmesi gereken bazı işlerden ötürü Los Angeles’da bir taksi tutar. Hiçbir şeyden yana fikri olmayan taksi sahibi, Vincent’ın kendisine getirdiği teklifi kabul ederek, tüm gece boyunca devam edecek bir maceraya dahil olur. Vakit geçtikçe ve olaylar gelişmeye başladıkça, başta verdiği karardan dönmek ister ama artık çok geçtir. Vincent, elindeki soğuk metali yani silahını, taksi şoförünün başına dayamıştır. Bu esnada değer verdiği bir kadının aslında Vincent’ın bir kurbanı olduğunu anlar. Artık içine dahil olduğu bu cinayetler bir şekilde hayatının orta yerindedir.

TETİKÇİNİN GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Javier Bardem
  • Peter Berg
  • Tom Cruise
  • Bodhi Elfman
  • Jamie Foxx
  • Irma P. Hall
  • Barry Shabaka Henley

TETİKÇİNİN GECESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak karşımıza çıkıyor.


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