'Giselle' bu sezon son defa sahnelenecek...

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Giselle" balesini bu sezon son defa 14 Mayıs'ta sahneleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 20:37
'Giselle' bu sezon son defa sahnelenecek...
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen "Giselle"i bu sezon son kez sahneleyecek. Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan eser, kalbi kırık bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sunulacak olan bale, 14 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Gösterinin dekorunu Çağda Çitkaya, kostümünü Nursun Ünlü ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstlenirken, orkestra sanatçılarını şef Pavel Petrenko yönetecek. Başkemancı olarak ise Sibel Aydın sahne alacak.

Balede, aşk, ihanet ve bağışlama temaları işlenecek. Başrollerde "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Mehmet Batur Büklü, "Hilarion"u Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek, "Köy Pas De Deux"i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandıracak.


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