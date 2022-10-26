GRA/PLAST II Sergisi CKM’de sanatseverlerle buluşuyor

26 Ekim 2022 Çarşamba, 18:05

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, GRA/PLAST II’de, Altan Çelem, Aslıgül Akın, Ayşegül İzer, Bahar Artan Oskay, Banu Uğural, Çağan Çankırılı, Demet Karapınar, Devabil Kara, Emre Becer, Fevzi Karakoç, Filiz Piyale Onat, Furkan Uzun, Gözde Umur, Gülveli Kaya, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hakan Özer, İlknur Alparslan, İsmet Değirmenci, K. Atılay Aşkaroğlu, Mahir Güven, Mustafa Karyağdı, Necmi Yalçın, Özlem Mutaf Büyükarman, Selin Yaprak Türkölmez, Teymur Rzayev, Yağızhan Çalışkan ve Zeynep Sarı olmak üzere 27 akademisyenin eseri sergilenecek.

Sergi 30 Kasım’a kadar ziyaretçilerini kabul edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Başkanı Prof. Gülveli Kaya, üniversitenin ve aynı zamanda fakültenin geçen yıl 25’inci yaşını kutladığını anımsatarak bu süre içinde binlerce mezun verdiğini, plastik sanatlar ve tasarım alanlarına da çok önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kaya Özsezgin’in küratörlüğünü yaptığı ilk sergide, bölümün araştırma görevlisi olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün ise fakültenin dekanı ve bugünkü ismi ile Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü’nün başkanı olarak, kurumsal hafızanın sürekliliği, yeni yetişen akademik kadrolarımıza örnek olma, onları geleceğe taşıma ve de en önemlisi Prof. Dr. Özsezgin’i ve aramızda olmayan diğer hocalarımızı da unutmamak adına bu serginin aynı isim, aynı mekân ve aynı tasarım kimliğiyle ikincisini açmaya karar verdik."

"Plastik sanatlar güzel sanatlar alanındaki diğer tüm disiplinlerin temelini oluşturuyor"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman da, GRA/PLAST II sergisinin, sanat ve tasarımın sıklıkla kesişen yollarının tanığı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Plastik sanatların güzel sanatlar alanındaki diğer tüm disiplinlerin temelini oluşturduğunu dile getiren Büyükarman, "Grafik tasarımın özellikle sanata yakın duran illüstrasyon, özgün baskı ve fotoğraf gibi alt branşlarının plastik sanatlar disipliniyle yakınlığı, geçmişte olduğu gibi bugün de gözlemlenebilir. Hatta grafik tasarımın görsel kültür yaratmaktaki etkinliğinin ve iletişim gücünün bilincindeki tasarımcıların sosyal duyarlılıkla tasarladıkları kavramsal işler, birer çağdaş sanat projesi niteliğinde karşımıza çıkmaktadır.

Grafik tasarım, sanatla ilişkisini her türlü değişime rağmen özenle korumuştur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özelinde ise bu ilişki, iki disiplinin birbirine yaklaşan, hatta kimi zaman bir olan üretimleriyle bu sergide buluşmuştur" değerlendirmesinde bulundu.