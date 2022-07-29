Ejder Göz filminin konusu nedir? Ejder Göz filminin oyuncuları kimlerdir?

Ejder Göz 2012 Amerikan dövüş sanatları filmidir.Ejder Göz filminin konusu nedir? Ejder Göz filminin oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 13:35
Ejder Göz filminin konusu nedir? Ejder Göz filminin oyuncuları kimlerdir?
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John Hyams tarafından yönetilen Ejder Göz filmi 9 Nisan 2012'de vizyona girdi. 91 dakika süren filmin seneryosu Tim Tori tarafından yazıldı.

EJDER GÖZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

St. Jude'da uyuşturucu satıcıları ve rüşvetçi polisler şehrin bir mahallesini yok etti. Ancak yeni gelen Hong, bu kasabayı kendisinden kurtarmak için dövüş becerilerine ve ahlaki vizyona sahip.

EJDER GÖZ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU 

Cung Le

Jean-Claude van Damme 

Peter Weller 

Kristal Mantecón

Danny Mora 

Kris van Varenber

Luis da Silva 



Ejder Göz Film John Hyams

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