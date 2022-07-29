Ejder Göz filminin konusu nedir? Ejder Göz filminin oyuncuları kimlerdir?

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:35

John Hyams tarafından yönetilen Ejder Göz filmi 9 Nisan 2012'de vizyona girdi. 91 dakika süren filmin seneryosu Tim Tori tarafından yazıldı.

EJDER GÖZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

St. Jude'da uyuşturucu satıcıları ve rüşvetçi polisler şehrin bir mahallesini yok etti. Ancak yeni gelen Hong, bu kasabayı kendisinden kurtarmak için dövüş becerilerine ve ahlaki vizyona sahip.

EJDER GÖZ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Cung Le

Jean-Claude van Damme

Peter Weller

Kristal Mantecón

Danny Mora

Kris van Varenber

Luis da Silva



