Güney Kore’nin Changwon KC Uluslararası Edebiyat Ödülü Metin Turan’ın

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:51

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:51

Şair ve bilim insanı Kim Dal-jin (1907-1989) anısına 1990 yılında kurulan Uluslararası Changwon Edebiyat Ödülü, şiirleriyle doğa, insan hakları ve barışa ilişkin şiirleri ile dikkat çeken ve 2018 yılı Seul Kış Olimpiyatları’nda Seul Üniversitesi’nde vermiş olduğu barış temalı konferans ve Seul Kültür Merkezi’nde okuduğu şiirlerle dikkat çeken edebiyat araştırmacısı, şair Metin Turan’a verildi.

Türkiye’de özellikle halkbilim ve halk edebiyatı alanındaki çalışmaları ile tanınan Metin Turan, 1966 Kars-Kağızman doğumlu. Turan’ın şiirleri daha önce de Makedonya Cumhuriyeti ile Ruşen Hakkı Şiir Ödüllerine değer görülmüş, şiirleri Almanca, Arapça, Arnavutlukça, Bulgarca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Korece, Kürtçe, İngilizce, İtayanca, İspanyolca, Romence, Rusça, Ukrayna, Yunanca gibi çok sayıda dile çevrilmiş, kitap bütünlüğünde yayınlanmıştı. Ürünleri uluslararası yayın organlarında yer alan Metin Turan’ın şiirleri üzerine 2004 yılında Teras Şevçenko Milli Üniversitesi’nde tez hazırlanmış ve şiirleri İngilizce, Rusça ve Fransızca olmak üzere çok sayıda karşılaştırmalı edebiyat çalışmasına konu edilmiştir.

Metin Turan, ayrıca İngilizce-Korece ve Türkçe olarak yayınlanan Türk Beşeri Bilimler Ansiklopedisi’nin de yazarları arasında yer aldı ve bu ansiklopediye Türk edebiyatı ile ilgili 100 madde yazarak katkıda bulundu.

Başka ülkelerde de Türkçe edebiyatın yaygınlaşması konusunda uluslararası çok sayıda sempozyum, konferans ve toplantıya katılan ve yayınlara Türk edebiyatı ile ilgili bölümler yazan Turan’ın yayınlanmış şiir kitapları şunlar: Suları Islatan Mecnun (2003), Sokaklar Kentler Ülkeler (2007), Ağustos Aldı Sırlarımı (2015), Hal ve Gidiş (seçmeler, 2015) ile Sabırsız Bir Sabah (2021).

Metin Turan’ın Seul Kış Olimpiyatları dolayısı ile yapmış olduğu konuşma ile şiirleri otuzun üzerinde dile çevrildi ve 2022 yılında, kitap bütünlüğünde Su Çığlığı adıyla 25 dilde sesli olarak yayınlandı.

Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülüne, daha önce Arnavut kökenli Amerikalı şair ve eleştirmen Gjeke Marinaj, Fransız yazar ve eleştirmen Jean-Claude de Crescenzo, Amerika Birleşik Devletlerinden Tracy K. Smith, Çinden Wang Zixian ve Vietnam’dan Nguyen Quang Thieu gibi şair - eleştirmenler değer görülmüştü.

Kim Dal-jin anısına altın madalyanın takdim edileceği ödül töreni 10-14 Ekim 2024 tarihlerinde Kore’de gerçekleştirilecek. Metin Turan önce ödülün düzenleyici kuruluşlarından Hyupsung Üniversitesi’nde “Bugünün Dünyasında Edebiyat” başlıklı konferans verecek ardından Changwon Uluslararası Edebiyat Festivalinde ödül ile ilgili konuşma yaparak, şiirlerini paylaşacak.

Günün anısına, Metin Turan’ın konferans metni ve şiirleri Türkçe, Korece ve İngilizce olarak kitap bütünlüğünde yayınlanmış olacak.