'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' oyunu Bursa, Ankara ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak
"Pride and Prejudice" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyunu turneye çıkıyor.
Yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyunu turneye çıkıyor.
Esere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bursa, İstanbul ve Ankara'da izleyiciyle buluşacak oyunun yönetmenliğini, sanat yönetmeni Murat Daltaban üstleniyor.
Oyuncu ve senarist Isobel McArthur'un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü iki perdelik oyun, 140 dakika sürüyor.
Eser İstanbul'da 14 ve 26 Şubat ile 11 ve 21 Mart'ta Maximum Uniq Hall'de, 24 Şubat'ta Congresium Ankara'da, 27 Şubat'ta ise Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyunda, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı rol alıyor.
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