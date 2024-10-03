Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, konser sezonunu açtı
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni konser sezonu açılışını yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2024-2025 konser sezonu açılışını, şefliğini Rengim Gökmen'in yaptığı konserle açtı.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra şefliğini Rengim Gökmen yaparken, orkestraya piyanoda Gökhan Aybulus eşlik etti.
Gecede Antonin Dvorak ve Frederic Chopin'in eserleri seslendirildi.
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