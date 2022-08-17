Haldun Taner Öykü Ödülü'ne başvurular alınmaya başladı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:32

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Milliyet Gazetesi'nin Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Haldun Taner anısına düzenlediği yarışmaya, 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmanın seçici kurulu, Demet Taner, Doğan Hızlan, Metin Celal, Prof. Dr. Handan İnci, Nursel Duruel ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu'ndan oluşuyor.

Yazarlar, 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla aday gösterebilecek.

Ödülün 25 bin lira olarak belirlendiği yarışma hakkındaki detaylara, Milliyet'in web sitesi üzerinden ulaşılabillecek.