Kemer'de Halk Korosu'ndan Bahar Konseri

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:10

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:10

Bahar Konseri'ne Kemer Belediye Başkanı Necati Topoğlu ile eşi Fikriye Topoğlu katıldı. Seyiriciler arasında eski Belediye Başkanı Hasan Şeker de vardı. Türk Sanat Müziği parçalarının seslendirildiği geceye yoğun bir katılım oldu.

Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, şarkılara zaman zaman eşlik etti. Konser, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, sanat faaliyetleri çerçevesinde Kemer’de değişim rüzgarlarının sürdüğünü belirterek, konserde emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. Her şeyin başının eğitim olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Furkan Üstündağ ve koromuzla gurur duyuyoruz. ‘Sanat altın bileziktir’. Artık Kemer’in her mahallesinde bir müzik aleti sesi gelemeye başladı. Bunun mimarı Furkan hocadır. Bugün söylenen şarkılarla eskilere gittik. Gençlik yıllarımızdaki hatıralarımızı tazeledik. Kemer’de sanatla ilgili faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi. Şef Furkan Üstündağ ise desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti. Konser sonrası Başkan Topaloğlu, Üstündağ’a çiçek verdi.