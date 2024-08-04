Harbiye Açıkhava’da geri sayım başladı: Yıldız isimler ve muhteşem konserler

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:46

Güncelleme: 04.08.2024 - 13:46

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren ve her yıl Harbiye konserleri serisinde zengin bir takvim ile arka arkaya sold-out etkinlikler gerçekleştiren BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor.

7 Ağustos’ta Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile sahne alacak. 8-9 Ağustos’ta ise mizahın yıldız ismi Ata Demirer, gazino konseptini komedi ile birleştirerek yarattığı “Ata Demirer Gazinosu” ile iki gün üst üste izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. 10 Ağustos’ta, “Antidepresan” ve “Ateşe Düştüm” gibi hitleriyle tanınan ve sahne performansıyla günlerce konuşulan Mert Demir sahne alacak. 12 Ekim’de ise Grammy ödüllü ünlü sanatçı Seal, Harbiye’nin büyülü atmosferinde Türk dinleyicisi ile buluşacak.

BKM - DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Konser Takvimi: