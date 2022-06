Harbiye’de uluslararası konser serisi başlıyor: 34 Calling

11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:46

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, bu kez uluslararası sanatçıların sahne alacağı 34 Calling’e ev sahipliği yapacak ilk mekân oluyor. Konser serisi kapsamında uluslararası çapta geniş dinleyici kitlesine sahip isimler İstanbul’da sahne alacak. İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin organizasyonu olan etkinlik serisi, 11 Haziran’da Hooverphonic with Orchestra konseriyle başlayacak. Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip hop’u saykedelik, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, Türkiye’de ilk kez gerçekleştireceği orkestral performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

İSTANBUL’DA KAMANÇA RÜZGÂRI

34 Calling; 13 Haziran’da dünyaca ünlü kamança ustası Mark Eliyahu’yu ağırlayacak. Müziğinde Doğu ve Batı’yı harmanlayan; eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu’ya sahnede sürpriz isimlerin eşlik edeceği konser, İstanbul’da adeta kamança rüzgârı estirecek.

30 YILI AŞKIN SÜREDİR MÜZİK LİSTELERİNDEKİ YERİNİ KORUYOR

Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak olan gruplardan biri de Latin müziğin efsanesi Gipsy Kings by André Reyes. İstanbul'un en prestijli konser mekânlarından Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde büyük bir başarı elde ettikten sonra dünya çapında tanınmaya başlayan Gipsy Kings, 60 milyon albüm satışı ve sahne performanslarıyla 30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyor. 34 Calling kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanan Gipsy Kings by André Reyes, 28 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Müzikseverlerle buluşacak bir diğer isim Montreal, Québec kökenli post rock grubu Godspeed You! Black Emperor. Kayıtlarını Constellation Records ile yayınlayan; post rock sahnesinin öncü ve en önemli gruplarından, Montreal’li grup Godspeed You! Black Emperor, 13 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

34 Calling’e konser serisi biletleri Biletix’ten alınabilecek.

HOOVERPHONIC HAKKINDA

Hooverphonic, Ekim 1995’te kurulmuş Belçikalı bir müzik grubu. 2000'li yıllara damgasını vuran trip-hop akımının öncü gruplarından sayılan grup, seslerini bu türün ötesine taşıyarak alternatif, elektronika, elektro pop ve rock tarzlarının karışımını elde etti. 2021 yılında katıldıkları Eurovision şarkı yarışmasının büyük finalinde Belçika’yı “The Wrong Place” adlı şarkı ile temsil ettiler.

KAMANÇA USTASI MARK ELİYAHU

Mark Eliyahu, dünyaca ünlü tar ustası, besteci, aranjör ve müzikolog olan Piris Eliyahu’nun oğlu olarak 1982 yılında Dağıstan’da dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana tüm yaşantısını müzikle iç içe geçirdi. Enstrümanlarla güçlü bağlar kurmaya keman ve piyanoyla başlayan Eliyahu, 12-13 yaşlarında bağlamayı keşfetti ve 16 yaşında bağlama eğitimi için Yunanistan’a giderek Ross Daly’den ders aldı.

Hocasından Türk müziğine dair bilgiler de edinirken, bir sabah CD’de çalan kamança sesini duydu ve bu sesten çok etkilendi. 17 yaşında kamança eğitimi almak için Azerbaycan’a giderek burada ustası Adalet Vazirov’dan Fars-Azeri müziği öğrendi.

Kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren; Doğu ve Batı'yı kaynaştıran Mark Eliyahu, müziğini bir adım öne çıkarıp derin bir ses yolculuğuna çıkarmaktadır.

REYES AİLESİNİN ÜYELERİ; GIPSY KINGS BY ANDRÉ REYES

Latin müziğin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, poptan etkilenen flamenko rumba albümleriyle 60 milyondan fazla sattı. Müziğiyle dünya çapında tanınan Gipsy Kings, ilk single'ları "Djobi Djoba", "Bamboleo" ve "Baila Baila" ile uluslararası mecralarda büyük başarılar elde etti. Kardeşi Nicolas Reyes'la birlikte orijinal Gipsy Kings grubunun kurucu üyesi olan André Reyes, yaklaşık 4 yıl önce kişisel nedenlerle gruptan ayrıldı ve kariyerine Gipsy Kings by André Reyes adı altında devam etti. Grup André Reyes, oğlu, yeğenleri, kuzenleri olmak üzere Reyes ailesinin üyelerinden oluşuyor. Orijinal grupla birlikte Latin Grammy kazanan ve Fransa Besteciler Derneği'nin "Sacem 2012" ödülünü alan André Reyes, başarılı kariyerini sürdürerek çoğunun biletleri tükenen 300'den fazla gösteri gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak hem geleneksel hem de popüler flamenko ve rumba unsurlarını içeren farklı tarzlarda şarkı söyleyen Reyes'in Gipsy Kings'i müzikseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR HAKKINDA

Grup adını 1976 yılında Mitsuo Yanagimachi'nin yönetmenliğinde Japonya'da çekilmiş siyah beyaz belgesel filmi God Speed You! Black Emperor’dan aldı. Godspeed You! Black Emperor, 1994 yılında Montreal'de gitarda Efrim Menuck ve Mike Moya, bas gitarda Mauro Pezzente'nin bir araya gelmesiyle kuruldu. Grubun kuruluşu Steak 72 adında yerel bir gruba destek olmak için bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşti. Bundan sonra üçlü, bir albüm kaydetmeye karar vermeden önce birlikte birkaç kere canlı performans sergiledi. All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling kaseti, 1994 yılında grup üyelerince yayınlandı. Kasetin yayınlanmasından sonra grup hızla genişledi ve düzenli olarak canlı performanslarına devam etti. İlk albümlerini 1997 yılında yayınladıktan sonra 1998'den 2002 yılına kadar her yıl turneye çıktılar. 2003 yılında grup üyelerinin müzikle ilgilerinin farklı türlere kayması sonucu belirsizlikte olduğunu duyurdular. Grup 2010 yılında, aralarında Neurosis, Deerhoof, Black Dice, Scout Niblett ve Wolves in the Throne Room’un olduğu, kendileri gibi özel grupları topladığı All Tomorrow’s Parties festivalinin küratörlüğünü üstlenmek ve konser vermek için çağrıldığında ancak yeniden ortaya çıktı. Yeniden canlanmış hâlde 10 yıl sonra ilk uzun çaları, Allelujah! Don’t Bend! Ascend!’i (2012) yayınladı ve onu düzenli bir turneyle takip etti. 2012 yılında Coachella Valley festivalinde sahne aldılar. Artık kendilerini cezalandırıcı uzunlukta yollarda kalmaya tâbi tutmak yerine, grup kendine nefes alacak zamanı bırakarak yeniden 2015’te Asunder, Sweet and Other Distress ve ardından gelen turne döngüsü için bir araya geldi.