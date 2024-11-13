'Harry Potter' dizisinde gelişmeler dürüyor: Dumbledore'u canlandıracak isim kim olacak?
HBO'nun "Harry Potter" uyarlamasında Dumbledore için oyuncu listesinin başında yer alan isim Mark Rylance oldu.
Variety'nin haberine bilgiye göre, Mark Rylance yeni HBO "Harry Potter" uyarlamasında Dumbledore için oyuncu listesinin başında yer alıyor.
Variety, Warner Bros Television'ın henüz aktörle görüşmelere başlamadığını, ancak stüdyonun ilgiyi ve uygunluğu ölçmek için iletişime geçtiğini açıkladı.
Orijinal filmlerde Profesör Dumbledore rolünde Richard Harris, Profesör McGonagall rolünde Maggie Smith ve Profesör Snape rolünde Alan Rickman rol almıştı.
Etiketler: #HBO #Harry Potter #albus dumbledore
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