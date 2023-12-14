Harry Potter'ın büyülü dünyasına İstanbul'dan bir kapı açılıyor...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:16

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:16

Dünya genelindeki dördüncü "Wizarding World" mağazası, Sihir Dükkanı firması tarafından İstanbul'da 16 Aralık'ta açılıyor. Mall of İstanbul'da yer alacak olan mağaza, büyük bir yatırımla hayata geçirilecek ve Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu, Balkanlar ve çevresindeki tüm Harry Potter hayranlarını çekmek için tasarlanacak.

J.K. Rowling'in yaratıcılığıyla dünya çapında popülerlik kazanan Harry Potter serisi, kitapları ve filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip kült bir fenomen haline geldi. Sihir Dükkanı, yaklaşık dört yıldır Türkiye'deki hem ilk lisanslı Harry Potter partneri hem de Warner Bros. Discovery ailesinin üretici ve perakende ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Bu yeni mağaza ile Sihir Dükkanı, Türkiye'deki Harry Potter hayranlarına eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Mall of İstanbul'da 200 metrekarelik geniş bir alana yayılacak olan "Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı" Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serilerine ait 1500'e yakın ürün yelpazesine ev sahipliği yapacak. Mağazanın iç tasarımı, Harry Potter evreninin etkileyici atmosferini yansıtacak şekilde planlanmış olup duvarlarda serinin sahnelerinden alıntılar, vitrinlerde ikonik karakter figürleri ve dikkat çekici detaylar bulunacak.

Mağazada ziyaretçilere, "Asa Seçimi", "Seçmen Şapka ile Hogwarts Binası’nı Bulma", "Görünmezlik Pelerinini Deneme", "9 ¾ Peronunda Fotoğraf Çekme" gibi başka yerlerde bulunmayan özel etkinlikler sunulacak. Mağaza her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Açılış gününe özel etkinlikler ve hediyelerin yanı sıra, Harry Potter temalı ikramlarla dolu bir gün geçirmesi beklenen ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim vadeden "Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı" Harry Potter evrenine duyulan tutkuyu bir araya getirecek.