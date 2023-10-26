Harry Potter’ın yıldızı, çekimler sırasında felç kalan dublörüne belgesel çekti

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:23

Harry Potter filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Daniel Radcliffe’ın Harry Potter serisinde dublörlüğünü yapan ve çekimlerde kaza geçirerek felç kalan David Holmes, hayatının belgesel olduğunu duyurdu. ‘David Holmes: Yaşayan Çocuk’ adlı belgeselin yapımcısının Daniel Radcliffe olduğunu ifade edildi.

Harry Potter film serisi boyunca ünlü oyuncu Daniel Radcliffe’ın dublörlüğünü yapan David Holmes, 2009’da ‘Ölüm Yadigarları’ filminin setinde kaza geçirmiş, boynu kırılarak felç kalmıştı. Holmes hayatını konu alan ‘David Holmes: Yaşayan Çocuk’ adlı belgeselin, ünlü oyuncu Daniel Radcliffe yapımcılığında çekildiğini duyurarak belgeselin 4 yıl süren bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Holmes, “Nihayet o gün geldi. Artık sizlerle bu gizli projeyi ve bu belgeseli oluşturmak için dört yıl süren sıkı çalışmayı paylaşabilirim: Yaşayan Çocuk” ifadelerini kullandı.

NİHAYET O GÜN GELDİ

Holmes belgesel sürecine dair "Dublör olmak benim için hayattaki en önemli görevdi ve Harry'nin dublörlüğünü yapmak da dünyadaki en iyi işti. Ocak 2009'da hayatımı sonsuza dek değiştiren bir dublör provası kazası geçirdim. Bu film sadece kamera önündeki başarılarımın değil, aynı zamanda her gün karşılaştığım zorlukların ve boynumun kırılmasından sonra hayata karşı genel tutumumun hikayesini anlatıyor” dedi. Holmes duyurusunda Harry Potter filmlerinden alıntı yaparak “Birleştiğimiz kadar güçlü, bölündüğümüz kadar zayıfız" ifadelerini kullandı.