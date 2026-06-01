Haziran ayında HBO Max: Doğu, House of the Dragon ve daha fazlası...

Doğu (3. ve 4. Sezon -Yeni) – 5 Haziran
Doğu hiçbir konuda başarılı olamayan bir gençtir. Kimse tarafından desteklenmeyen Doğu'nun hayali ise komedyen olmaktır ve hayalini gerçekleştirmek için çalışır.
House of the Dragon (3. Sezon) – 22 Haziran
Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.
Smiling Friends (1–3. Sezonlar) – 10 Haziran
Tuhaf ama renkli bir dünyaya mutluluk getirmeye kendini adamış küçük bir şirketin çalışanlarını anlatan yetişkin dizisi.
Leave One Day – 11 Haziran
Leave One Day, Amélie Bonnin'in ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan 2025 yapımı Fransız müzikal komedi-drama filmi.
Furiosa: A Mad Max Saga – 30 Haziran
Furiosa: Bir Mad Max Destanı, yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen Furiosa’nın hikayesini konu ediyor. Dünya çökerken Nice Annelerin Yeşil Diyarı'ndan kaçırılan genç Furiosa, Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar’da ilerleyen Furiosa, bu sırada Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye rastlar. İki diktatör egemenlik için savaşırken, Furiosa hem eve dönmenin yolunu bulmak için gereken araçları bir araya getirmek hem de karşılaştığı birçok sınavdan sağ çıkmak için zorlu bir mücadeleye girişir.