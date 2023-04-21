Hem sanatsal hem işlevsel
İstanbul’un, belki de Türkiye’nin en güzel caddelerinden birinde, Beyoğlu’ndaki Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan Vitruta (Pera), genç sanatçılara alan açan mekânlardan birisi.
Üstü ayakkabı mağazası, alt katı ise sergi alanı. Şişhane metro istasyonunu çıkışının hemen karşısında bulunan mekân şu sıralar işlerinde ana ifade aracı olarak kili kullanan sanatçı Lal Pekin’in sergisine ev sahipliği yapıyor.
ATÖLYE GİBİ
Pekin, sergi alanını
atölyesi gibi tasarlamış. Yani bir yandan
sanatçının eserleri nasıl yaptığına da ufak
bir bakış atabiliyorsunuz. Girer girmez
Sivas’tan, Trakya’dan ve birçok şehirden
toplanan demir oksit pigmentler, geri
dönüştürülmüş camlar ve Trakya’nın
maden ocaklarından toplanan malzemeler
sergileniyor. Madenlerin ilk toplandığı
halini, yüksek derecelerde piştikten
sonraki halini, son olarak da şekil
verilmiş halini görüyorsunuz bu masada.
Hemen ardındaki bölümde ise bir kil
parçasına oyun hamuru gibi siz şekil
verebiliyorsunuz. Yani
keyifli, öğretici ve
merak uyandırıcı bir
sergi. Lal Pekin, hem
sanatsal ve hem de
fonksiyonel seramik
eserler üreten bir
sanatçı, aynı zamanda
tasarımcı. Yani duvara
asılacak eserler de
var, kullanılabilecek
(küllük gibi) tasarımlar
da mevcut, işlerin büyük bir kısmı da
satılmış. Sergide misafir sanatçı olarak
Hilal Can ve Efe Işıldaksoy’un (rastarules)
birkaç eserini de görmek mümkün. Sergi
bugün hariç 25 Nisan’a kadar açık.
Resmi İlanlar
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