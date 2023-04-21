Hem sanatsal hem işlevsel

Yayınlanma: 21.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 03:00

Üstü ayakkabı mağazası, alt katı ise sergi alanı. Şişhane metro istasyonunu çıkışının hemen karşısında bulunan mekân şu sıralar işlerinde ana ifade aracı olarak kili kullanan sanatçı Lal Pekin’in sergisine ev sahipliği yapıyor.

ATÖLYE GİBİ



Pekin, sergi alanını atölyesi gibi tasarlamış. Yani bir yandan sanatçının eserleri nasıl yaptığına da ufak bir bakış atabiliyorsunuz. Girer girmez Sivas’tan, Trakya’dan ve birçok şehirden toplanan demir oksit pigmentler, geri dönüştürülmüş camlar ve Trakya’nın maden ocaklarından toplanan malzemeler sergileniyor. Madenlerin ilk toplandığı halini, yüksek derecelerde piştikten sonraki halini, son olarak da şekil verilmiş halini görüyorsunuz bu masada. Hemen ardındaki bölümde ise bir kil parçasına oyun hamuru gibi siz şekil verebiliyorsunuz. Yani keyifli, öğretici ve merak uyandırıcı bir sergi. Lal Pekin, hem sanatsal ve hem de fonksiyonel seramik eserler üreten bir sanatçı, aynı zamanda tasarımcı. Yani duvara asılacak eserler de var, kullanılabilecek (küllük gibi) tasarımlar da mevcut, işlerin büyük bir kısmı da satılmış. Sergide misafir sanatçı olarak Hilal Can ve Efe Işıldaksoy’un (rastarules) birkaç eserini de görmek mümkün. Sergi bugün hariç 25 Nisan’a kadar açık.

