Hoda Kotb'tan "Tam Benlik Sözler" ve Lao Tzu'dan "Yol ve Erdem"

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:01

HODA KOTB’DAN ‘TAM BENLIK SÖZLER’

Hoda Kotb kitabında, ilham veren özlü sözlerle, yılın her günü için ayrı bir umut ışığı yakıyor. Kendisini etkileyen insanları ve deneyimleri okuyucularla paylaşan Kotb annelikten arkadaşlığa, sevgiden kayba kadar pek çok konuyu ele alıyor. Salgın döneminde tüm dünyanın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışan, fark yaratmak için çabalayan insanları da öne çıkaran kitabında, kimi komik kimi hüzünlü, cömertlik ve nezaket dolu sımsıcak hikâyeler paylaşıyor.

Tam Benlik Sözler: Her Gün İçin Bir Özlü Söz / Hoda Kotb / Çeviren: Ayşe Başcı / Mundi Kitap / 384 sayfa.

LAOZI’DEN (LAO TZU) ‘YOL VE ERDEM’

Laozi köklü bir değişim ve karmaşa döneminden geçen toplumda, insanı kendi yarattığı kaostan kurtarabilecek yaratıcı ve yaşatıcı, sonsuz ve kusursuz bir düzenden bahseder. “Dao” adıyla anılan, evren ve varlığın yanı sıra iradenin ve gücün de yaratıcısı olan bu düzen, üstünlük taslamayan karakteriyle dikkat çeker. Laozi’nin açıklık getirdiği Dao Düşüncesi’nin tek kaynağı olan Yol ve Erdem metni doğanın mükemmel düzeninden yola çıkarak sakin ve güvenli yaşama kavuşturacak bir bakış açısı sunuyor.

Yol ve Erdem / Laozi (Lao Tzu) / Çeviren: Gonca Ünal / Can Yayınları / 312 sayfa.