İklim aktivistlerinden Monet’nin tablosuna boyalı saldırı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:41

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:45

Son dönemlerde dünyanın birçok farklı ülkesindeki sanat eserleri ses getiren protestolara ev sahipliği yapıyor. Son olarak İtalya’daki Aşk Çeşmesi’ne kömür dökülmüş ve hükümetin fosil yakıt kullanımı protesto edilmişti. Öncesinde ise Vincent van Gogh tablosuna domates çorbası fırlatılmış ve Louvre Müzesi’ndeki Mona Lisa tablosuna pasta atılmıştı.

Şimdi ise Stocholm’de bulunan İsveç Ulusal Müzesi’nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet tablosu boyalı bir saldırının hedefi oldu. Müze yapılan ilk açıklamada eylemcilerin gözaltına alındığını ve tablonun herhangi bir şekilde zarar görmediğini duyurdu. 1900 yılında yapılan Monet’nin Giverny’deki Bahçesi tablosu müzedeki yeni bir serginin parçası olarak sergilenmekteydi. Müze sözcüsü Hanna Tottmar, eserin camla kaplı olduğunu ve herhangi bir başka hasarın meydana gelip gelmediğini görmek için uzmanlar tarafından incelendiğini kaydetti.

Bahçe adını taşıyan sergi protestonun ardından kapatıldı. Ancak bu hafta içi sergi yeniden ziyarete açılıyor. Müzenin müdür vekili Per Hedström, “Sanat eserlerinin ya da kültürel mirasın zarar görme riskini taşıyan eylemlerle aramıza doğal bir mesafe koyuyoruz. Amaç her ne olursa olsun” ifadesini kullandı.

Kameralara da yansıyan olay anının görüntülerinde, iki eylemci kadın yakalanmadan önce tabloya turuncu bir boya sürdüğü görülüyor.

“Durum çok acil. Bir hemşire olarak seyirci kalmayı reddediyorum. Pandemi, iklim kriziyle kıyaslandığında hiçbir şeydi. Bu bir ölüm kalım meselesi” diye bağıran kadınlardan birinin adının Emma Johanna Fritzdotter olduğu öğrenildi. Fritzdotter sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar yalnızca sıcak çarpmasından ölmeyecek. Yeni hastalıklar yayılacak ve bunun boyutlarını hayal bile edemiyoruz.”

Aterstall Vatmarker (Restore Wetlands) adını taşıyan aktivist grubunun sözcüsü Helen Wahlgren, müze eyleminin amacının İsveç hükümetine sera gazı emisyonlarını azaltması için baskı yapmak olduğunu söyledi.