Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 00:02

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 00:03

“Kelimenin tam manasıyla Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun c¸evre tarihi ac¸ısından bu¨tu¨nlu¨klu¨ ve tutarlı bir incelemesini sunan bu eser kus¸kusuz Osmanlı ve c¸evre tarihc¸ileri ic¸in, ancak yalnızca onlar degˆil, erken modern do¨nem, 19. yu¨zyıl tarihi, bilim tarihi ve Ortadogˆu ve I·sla^m tarihi c¸alıs¸anlar ic¸in de c¸ok bu¨yu¨k bir degˆer tas¸ıdıgˆını go¨sterecektir.” Alan Mikhail / Kitaptan...

Genis¸ topraklara yayılmıs¸ Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun tarihi aras¸tırılırken ihmal edilen alanların belki de en bas¸ında c¸evre tarihi geliyor. Onur I·nal ve Yavuz Ko¨se’nin derlediği I·ktidar Tohumları-Osmanlı C¸evre Tarihi U¨zerine I·ncelemeler (İletişim Yayınları), alanında yetkin birc¸ok ismin katkılarıyla degˆerli bir kaynak sagˆlamayı hedefliyor.

Uzun su¨re hu¨ku¨m su¨rmu¨s¸ Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun c¸evre tarihine birc¸ok farklı ac¸ıdan, kapsayıcı bir anlayıs¸la bakıyor.

Osmanlıların dogˆayla ilis¸kisini, bu alanda yaptıgˆı du¨zenlemeleri, “dogˆayla bas¸a c¸ıkabilmek” ic¸in c¸ıkardıgˆı mevzuatları inceliyor; “insanla insan olmayanın” birbirine olan bagˆımlılıklarını mercek altına alıyor.

İktidar Tohumları: Osmanlı Çevre Tarihi Üzerine İncelemeler / Derleyenler: Onur İnal, Yavuz Köse / İletişim Yayınları / 122 s. / 2022.