18 Aralık 2022 Pazar, 00:01

Dr. Nur Emine Koç’un editörlüğünü üstlendiği, Alanında uzman akademisyenlerin araştırmalarından derlenen İletişimin Dijital Hâli adlı çalışma Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okuyucularla buluşturuldu. 15 makalenin yer aldığı kitapta salgınla birlikte değişen ‘iletişim dünyamız’ mercek altına alınıyor.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımızda meydana gelen değişikliklerin başında iletişim de geliyor. Artık insanlarla daha az yüz yüze iletişim kurmaya buna bağlı daha fazla teknoloji kullanır hale geldik. Alışverişlerimizi bile artık akıllı cep telefonlarına sığdırdık. İletişim kurmak için yüz yüze görüşmelerin yerini metinler, sosyal medya hesapları, görüntülü aramalar aldı.

Hiç fark etmeden sosyal ağlar, nesnelerin interneti gibi yeni uygulamalar dört bir tarafımızı sarmaladı. Uzaktan çalışma sistemi ile de artık makinelerle konuşmaya başladık. İletişimin Dijital Hâli’nde yer alan makaleleriyle tarihe not düşen akademisyenler de son 3 yıl içinde yaşadığımız bu sancılı süreci çeşitli boyutlarıyla mercek altına alıyor, çağın bu zorlu aralığının fotoğrafını çekiyor.